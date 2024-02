Media: "Boxdel" nie dał rady. Fatalne wieści tuż przed walką z "Don Kasjo" na FAME MMA

Michał "Boxdel" Baron wraca do federacji Fame MMA. Na nadchodzącej gali Fame 20 zawalczy z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim, będzie to rewanż za pojedynek na Fame 14 (wtedy decyzją sędziów wygrał "Don Kasjo"). Jednak tuż przed zbliżającą się walką pojawił się istotny problem.

Zobacz wideo Pan Pawłowski ujawnił kulisy freak fightów, wyjaśnił fenomen wrestlingu i skomentował rozstanie z Fame MMA

"Boxdel" nie zrobił wagi na walkę z "Don Kasjo". Słono za to zapłaci

Podczas porannego ważenia w piątek 9 lutego "Boxdel" znacząco przekraczał obowiązujący limit 95 kg. Na zgubienie wagi miał czas do godziny 12:00, co mu się nie udało. To będzie wiązało się z dotkliwymi konsekwencjami.

"Boxdel nie zrobił wagi przed walką z Don Kasjo. Część swojej gaży będzie musiał przekazać Kasjuszowi. Ponad 2 kg powyżej limitu" - napisał na Twitterze dziennikarz Michał Cichy. Baron będzie zmuszony oddać rywalowi 30 proc. wynagrodzenia, co jest standardową praktyką w Fame w przypadku przekroczenia limitu wagowego. Poza tym musi liczyć się z tym, że podczas piątkowego face-to-face rywal nie raz mu to wypomni.

Walka "Boxdela" z "Don Kasjo" hitem Fame 20. Na gali wystąpi też Jakub Kosecki

Poważna wpadka "Boxdela" nie powinna doprowadzić do tego, że jego walka z "Don Kasjo" zostanie odwołana. Będzie to co-main event gali Fame 20, podczas której dojdzie też do kilku innych interesujących starć. Debiut w federacji Fame MMA zaliczy były reprezentant Polski w piłce nożnej Jakub Kosecki, jego rywalem będzie Łukasz "Tuszol" Tyszyński. Zupełną nowością jest też turniej w formule K-1, gdzie w puli nagród są aż 2 mln zł. Gala Fame 20 odbędzie się w sobotę 10 lutego w Tauron Arenie w Krakowie, początek o godzinie 19:30.

Karta walk gali Fame 20: