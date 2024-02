Joanna Jędrzejczyk pojawiła się na antenach obu stacji i osobiście odczuła, jak bardzo mocno spór polityczny wpływa na odbiór każdego, kto pojawia się w danej telewizji. Pojawienie się w programach zarówno TVN-u, jak i TVP w podobnym czasie wydawało się praktycznie niemożliwe.

Jędrzejczyk w środku telewizyjnej "wojny"

W 2017 r. Joanna Jędrzejczyk wzięła udział w drugiej edycji reality show TVN "Agent - Gwiazdy". Pojawiła się też w talk show Kuby Wojewódzkiego w 2015 i 2019 r. Dwa lata później dostała angaż w TVP jako jurorka "Dance, Dance, Dance". Showbiznesowe media donosiły, że osoby z produkcji programu nie były z niej zadowolone.

- Miała być jurorem motywacyjnym, stosunkowo łagodnym oraz wspierającym uczestników, tymczasem od początku programu przyznaje surowe noty. Jest zdezorientowana na nagraniach, rozgląda się na wszystkie strony, nie wie, ile punktów przyznać, ewidentnie nie odnalazła się jako jurorka w tanecznym show. Trzeba montować nagrania, tak aby uzyskać odpowiedni efekt końcowy odcinka, co jest bardzo czasochłonne dla ekipy - mówiło wiosną 2021 r. źródło "Pudelka". Nakręcono tylko trzy edycje tanecznego show, Jędrzejczyk pojawiła się w tej ostatniej.

W 2021 r. mogła też pojawić się na antenie TVN-u w serialu kryminalnym stacji "Skazana". Pojawiła się na castingu. Ostatecznie nie zagrała w serialu ze względu na jej pracę w telewizji publicznej. To miało wpływ na jej odbiór.

- Ja tam poszłam, zestresowałam się, odegrałam dwie-trzy scenki i dostałam informację zwrotną, że "tak". Tylko zostałabym trochę pokrzywdzona. I ja nikogo tu nie obwiniam. Ale chodzi o to, że ja prowadziłam ten program "Dance, Dance, Dance" i to była wojna TVN z TVP. To słabe było. Takich sytuacji było bardzo wiele - powiedziała w rozmowie u Winiego, rapera, jednej z barwniejszych postaci środowiska hiphopowego.

Wówczas była zawodniczka MMA przekonała się osobiście o tym, jak bardzo mocno skonfliktowane były ze sobą stacje TVN i TVP. Jeszcze trudniej było zostać osobą neutralną w tym konflikcie. Jędrzejczyk nie ukrywa, że starała się być ponad całą tę wojnę o zabarwieniu politycznym.

- Zobaczcie, jak sytuacja polityczna wpływa na nas, szarych ludzi. Są straszne podziały. A ja tego nie chcę. Ja chcę być ponad tym. To było przykre, że albo jesteś z nami, albo jesteś przeciwko nam. To szkoda, bo ja nie jestem osobą stricte z telewizora, ani która pracuje na stałe w jednej z telewizji, ale lubię pracę z kamerą - stwierdziła.

Joanna Jędrzejczyk grała w filmie "Kobiety mafii 2", wystąpiła w reklamach takich firm jak Play, Reebok i Puma. Nie wyklucza kolejnych występów przed kamerą. - Jeżeli przyjdzie propozycja... Ale nie zabiegam aż nadto. Jestem zajętą osobą, mam co robić - dodała.