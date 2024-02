Zadyma za kulisami! "Ferrari" w roli głównej. "Mówiłem, że wyłapie na łeb" [WIDEO]

Wielkimi krokami zbliża się jubileuszowa 20. edycja Fame MMA. W poniedziałek odbyła się konferencja, na której doszło do ostrego spięcia pomiędzy Amadeuszem "Ferrarim" Roślikiem a Maksymilianem "Wiewiórem" Wiewiórką. Ten pierwszy zaczął obrażać dziewczynę rywala, co wywołało wściekłość "Wiewióra", który rzucił w "Ferrariego" mikrofonem.

Sceny po konferencji Fame MMA

Chwilę później obaj zostali wywołani do face to face, ale zamiast tego "Ferrari" od razu wyprowadził cios. Ochrona musiała interweniować i przytrzymała rozwścieczonego Wiewióra. - Ja nie chcę nic powiedzieć, chcę mu zaj***ać - rzucił freak fighter. Okazuje się, że nie było to jedyne starcie tych zawodników. Do spięcia doszło również poza kamerami.

- Ja już to powiedziałem wcześniej, że na konferencję przychodzę w owijkach i wyłapie w łeb. Co prawda w owijkach nie przyszedłem, ale w łeb wyłapał. I to dwa razy, bo jeszcze poza kamerami - powiedział "Ferrari" w rozmowie z portalem fansportu.pl. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z drugiego starcia freak fighterów, o którym wspomniał "Ferrari". Widać na nim leżącego na ziemi "Wiewióra", który próbuje się podnieść.

Fame MMA 20 zaplanowano na najbliższą sobotę w Krakowie. Podczas gali widzowie zobaczą między innymi specjalny turniej, w którym zawalczy ośmiu zawodników. Odbędzie się na zasadach K-1. "Ferrari" i "Wiewiór" mogą trafić na siebie dopiero w półfinale.

Fame MMA 20. Pary w turnieju:

Amadeusz "Ferrari" Roślik - Krystian "Krycha" Wilczak

Arkadiusz Tańcula - Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka

Filip "Filipek" Marcinek - Dawid Malczyński

Adrian "Polak" Polański - Joseph Bratan

