Potężne grzmoty na linii Usyk - Fury. Ukrainiec przemówił

Po wypadnięciu Fury'ego błyskawicznie zaczęto szukać zastępstwa dla Usyka. Media nie miały wątpliwości, że głównym faworytem jest Chorwat Filip Hrgović. - Usyk, jesteś mi winien obowiązkową obronę tytułu. Czas, byś teraz w końcu stawił mi czoła - powiedział dla ESPN. Nieco później kandydaturę zgłosił również Polak Łukasz Różański.

REKLAMA

Zobacz wideo Marek Molak, czyli aktor, tancerz, freakfighter

Usyk zwrócił się wprost do Fury'ego. "Nie bój się, nie zostawię cię samego"

Nie ma żadnych wątpliwości, że wszyscy byli rozczarowani odwołaniem lutowej walki. - Fury to pi*******y tchórz - przekazał agent Usyka, Egis Klimas. Mimo to wciąż starcie wywołuje gigantyczne emocje. Turki Alalshikh z saudyjskiej rodziny królewskiej, który stoi na czele urzędu ds. rozrywki, poinformował, że gala, na której dojdzie wreszcie do walki Usyk - Fury, odbędzie się w Rijadzie 18 maja. Mało tego, jeśli Fury z jakichkolwiek powodów znów się wycofa, to zapłaci karę 10 milionów dolarów.

Przez ostatnie dni Usyk nie był zbyt aktywny w mediach, być może świadomie, aby nie komentować wypadnięcia rywala. We wtorek postanowił jednak przerwać ciszę i wymownie zabrać głos. - Tyson, cześć, mój bracie. Nie bój się, nie zostawię cię w spokoju - powiedział w rozmowie z BBC.

- Nie oceniam nikogo. Rzecz w tym, że musimy potraktować tę sprawę poważniej, to jest bardzo ważne, dlatego musimy zachować ostrożność. Ocenianie kogoś za jego błędy to słabość. Czuję się bardzo dobrze i nawet jeśli ktoś próbuje mnie oszukać, to gra według moich zasad - dodał.

Jak się okazało, przygotowując się do pojedynku, Usyk nie był obecny przy narodzinach czwartego dziecka. Mimo to skupia się na celu, którym jest tytuł niepodważalnego mistrza świata. - Powinienem być obok mojej żony. Poświęciłem wszystkie daty, które chciałem spędzić z rodziną, Boże Narodzenie, Nowy Rok, urodziny mojego drugiego syna i narodziny mojej córki, aby przygotować się do tej walki - zdradził.

- Mimo to nadal jestem szczęśliwy. Różne rzeczy się dzieją, takie jest życie. Bardzo się cieszę, ponieważ teraz jadę na Ukrainę. Zobaczę moje dwie córki i żonę. Pójdę do kościoła, pomodlę się, odpocznę i wracam do obozu - zakończył.