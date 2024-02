11 sekund i koniec walki na gali UFC! Zaskakujący finał [WIDEO]

Makhmed Muradov nie będzie miło wspominał sobotniej walki podczas gali UFC Fight Night 235. Jego rywalem był Aliaschab Chizrijew (w MMA: 14 zwycięstw, z czego 9 przed czasem i bez porażki). Od początku walki inicjatywę przejął Chizrijew. Błyskawicznie zaatakował swojego przeciwnika.

11 sekund i koniec. Sędzia musiał przerwać walkę

Muradov (w MMA 26 zwycięstw i 8 porażek), który na co dzień trenuje w poznańskim klubie Ankos MMA już w pierwszej wymianie został trafiony palcem w oko. Uzbek od razu złapał się za nie. Sędzia dał mu czas, by doszedł do siebie, ale okazało się, że jego oko całkowicie się zamknęło i Muradov nie był w stanie walczyć dalej. Po zaledwie jedenastu sekundach sędzia po konsultacji ze sztabem medycznym był zmuszony przerwać walkę.

Pojedynek został uznany za nieodbyty. Całe to zdarzenie można zobaczyć na wideo poniżej.

W walce wieczoru walczyli dwaj zawodnicy z pierwszej piętnastki rankingu wagi średniej. Francuz Nassourdine Imavov pokonał Romana Dolidze przez większościową decyzję sędziów.

Wyniki gali UFC Fight Night 235:

Walka wieczoru:

83,9 kg: Nassourdine Imavov pokonał Romana Dolidze przez większościową decyzję (49-44, 47-47, 48-46)

Karta główna:

70,3 kg: Renato Moicano pokonał Drew Dobera przez jednogłośną decyzję (29-28, 29-28, 29-28)

77,1 kg: Randy Brown pokonał Muslima Salichowa przez TKO, runda 1, 3:17

56,7 kg: Natália Silva pokonał Viviane Araujo przez jednogłośną decyzję (29-28, 29-28, 29-28)

83,9 kg: Aliaschab Chizrijew vs Makhmud Muradov – No Contest (trafienie palcem w oko), runda 1, 0:11

77,1 kg: Charles Radtke pokonał Gilberta Urbinę przez TKO, runda 1, 4:47

Karta wstępna:

52,2 kg: Molly McCann pokonał Dianę Belbitę przez poddanie (balacha), runda 1, 4:59

56,7 kg: Charles Johnson pokonał Azata Maksuma przez jednogłośną decyzję (29-28, 29-28, 29-28)

77,1 kg: Themba Gorimbo pokonał Pete’a Rodrigueza przez TKO, runda 1, 0:32

65,8 kg: Jeong Yeong Lee pokonał Blake’a Bildera przez jednogłośną decyzję (30-27, 30-27, 30-27)

56,7 kg: Luana Carolina pokonał Juliję Stoliarenko przez TKO, runda 3, 4:52

70,3 kg: MarQuel Mederos pokonał Landona Quiñonesa przez jednogłośną decyzję (29-28, 29-28, 29-28)

120,2 kg: Jamal Pogues pokonał Thomasa Petersena przez jednogłośną decyzję (29-28, 29-28, 30-27)

Wyniki za stroną mmarocks.pl.