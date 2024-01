To może być najwiekszy hit w historii freak fightów. "Rekordowa stawka"

Przez ostatnie tygodnie Michał "Boxdel" Baron zmagał się z konsekwencjami podczas głośnej afery "Pandora Gate", związanej z problemem pedofilii w środowisku polskich youtuberów. "Boxdel" został niemal natychmiast odsunięty od działalności w federacji FAME MMA, której był włodarzem, przez co mówił otwarcie o chęci sprzedaży udziałów w spółce. Nie był też obecny w KRS-ie przy okazji projektu "GOATS". Ostatecznie do ww. sprzedaży nie doszło, a Baron został przywrócony do struktur FAME. Niewykluczone, że w przyszłości dojdzie do hitowej walki z jego udziałem.

Hitowa walka we freak fightach? Pojawiła się propozycja na stole. "Rekordowa stawka"

W trakcie transmisji na żywo na kanale YouTube "Aferki" "Boxdel" zdradził, że otrzymał ofertę od Clout MMA, a więc konkurencyjnej federacji dla FAME. Podczas rozmów padła nawet propozycja potencjalnego przeciwnika dla Barona. - Rzeczywiście było takie spotkanie z Clout, gdzie został mi zaproponowany Marcin Najman. Bardzo dobra stawka, może nawet rekordowa do ugrania. Zobaczymy, co będzie. Na razie skupiam się na walce z "Don Kasjo" - powiedział. Na razie Najman nie odniósł się do tych słów Barona.

Najman stoczył łącznie cztery walki w FAME MMA, z czego dwie wygrał, odpowiednio z Piotrem "Bonusem BGC" Witczakiem i Dariuszem "Daro Lwem" Kaźmierczukiem. Najman i Baron wbijają sobie "szpileczki" w mediach społecznościowych już od wielu miesięcy. - Nie ukrywam, że to staje się dla mnie coraz bardziej atrakcyjne pod względem finansowym, ten pojedynek z tym gościem - mówił "Boxdel" w wywiadzie dla Mateusza Kaniowskiego zaznaczając, że przed tą walką hamuje go fakt, że może sporo stracić na swoim wizerunku. I to pomimo faktu, że wówczas w grze byłyby spore pieniądze.

Obecnie Najman jest zbanowany w federacji FAME MMA. W zeszłym roku relacja między nim a Baronem była na tyle napięta, że miało dojść do sparingu, konkretniej 20 marca. - Nie chcę być taką osobą, że on mi powie, że jest ten termin i ja mam przyjechać, a nie dał żadnej tam alternatywy - tłumaczył Baron.

Teraz obaj zawodnicy są skupieni na swoich najbliższych pojedynkach. Baron zawalczy na gali FAME MMA 20 w co-main evencie z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim, a więc włodarzem federacji Prime MMA. Z kolei Najman zmierzy się w walce wieczoru na Clout MMA 4 z Jackiem "Muranem" Murańskim. To będzie pojedynek w formule "dirty street boxing", gdzie dopuszczane będą uderzenia łokciem i z główki, młotki i backfisty, a od czwartej rundy będzie możliwość kopnięć, soccer kicków czy dobijania w parterze.