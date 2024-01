Szpilka ma już faworyta walki Adamek - Chalidow. "Wiele osób to zaskoczy"

Już 24 lutego podczas gali XTB KSW Epic Mamed Chalidow i Tomasz Adamek zmierzą się w pięściarskim pojedynku. - Osiągnąłem wszystko, co chciałem osiągnąć w MMA. Cieszę się, że nie odszedłem i zostałem w KSW. Czuję się spełniony sportowo. Miałem różne gorsze momenty, ale od trzech walk znowu jestem sobą - mówił niedawno Chalidow przed kamerami Sport.pl.

Artur Szpilka ma faworyta w starciu Adamek - Chalidow

Głos w sprawie pojedynku zabrał Artur Szpilka. Pięściarz także miał okazję rywalizować już w galach organizowanych przez federację KSW. W czerwcu ubiegłego roku poprzez TKO pokonał Mariusza Pudzianowskiego.

Tym razem, w rozmowie z Andrzejem Kostyrą z "Super Expressu", wypowiedział się o szansach Adamka i Chalidowa. Wyjaśnił kto i dlaczego jest dla niego faworytem starcia.

- Tomasz Adamek jest zawodnikiem, który spędził w boksie wiele lat... dinozaur, można powiedzieć. Pod każdym względem w ringu powinien być lepszy, ale wychodzi do zawodnika niekonwencjonalnego, zawodnika, po którym nie wiesz czego się spodziewać. Mamed Chalidow w każdej walce pokazuje coś innego. Jest bardzo przebiegły w ringu i pamiętajcie jedną najważniejszą rzecz - to nie jest ring, to będzie klatka. Nie ma kornera. Jestem bardzo ciekawy i może wiele osób to zaskoczy, ale upatruję faworyta w Mamedzie. 47 lat Tomka, 42 Mameda - powiedział Szpilka.

Szpilka zdradził także, jakie są jego najbliższe plany. Jak można było usłyszeć, planuje powrót do klatki na przełomie maja i czerwca.

Pojedynek Adamka z Chalidowem wzbudza olbrzymie emocje. Chalidow to były mistrz KSW wagi półciężkiej i były czempion kategorii średniej. Debiutował blisko 20 lat temu i od tego czasu wygrał 37 z 47 walk. 17 razy wygrał przez nokaut i 16 razy przez poddanie. W ostatnim pojedynku podczas gali XTB KSW Colosseum 2 pokonał Scotta Askhama.

O pięć lat starszy Adamek ma na swoim koncie prawie 60 zawodowych pojedynków w boksie. Wygrał aż 53 z nich, a ponad 30 razy kończył walki nokautami. W swoim bogatym dorobku ma tytuł mistrza świata organizacji IBF i IBO w kategorii junior ciężkiej, a także WBC w wadze półciężkiej. Jednym z przegranych pojedynków "Górala" była walka z 8 listopada 2014 roku. Pokonał go wówczas właśnie Artur Szpilka.

Cała gala będzie transmitowana w systemie PPV, nie będzie zaliczała się do kontraktu, który KSW ma z Viaplay.