Żona polityka PiS-u odleciała, gdy zobaczyła ten komunikat. "Taka niespodzianka"

Marianna Schreiber niejednokrotnie zarzekała się, że nigdy nie zobaczymy jej w oktagonie podczas freakfightowej gali. Wszystko zmieniło się 29 grudnia, kiedy to żona polityka PiS-u zadebiutowała w klatce, pokonując Monikę "Najlepszą Polską Dziennikarkę" Laskowską podczas gali Clout MMA Santa Clout. Co wpłynęło na zmiany decyzji Schreiber? Można jedynie przypuszczać, że pieniądze. "Możecie mnie wyzywać, wyśmiewać, hejtować, poniżać, nazywać najgorszymi, ale w konsekwencji to mi chciało się ruszyć tyłek z kanapy i zarobić w 10 minut więcej niż ten, który mnie tutaj wyzywa, w kilka lat" - pisała niedługo po walce.

Zobacz wideo Sportowcy w sejmie. "Nie wyrażałem zgody na poprzedni kierunek"

Marianna Schreiber wybrała najlepszego zawodnika MMA w Polsce

Tuż po debiutanckim pojedynku Marianna Schreiber niemal każdego dnia chwaliła się odniesionym zwycięstwem, dodawała zdjęcia z treningów czy pytała fanów, kto powinien być jej kolejnym rywalem. Pewnego razu 31-latka stwierdziła nawet, że odezwała się do niej federacja UFC, co spotkało się z wymowną reakcją niektórych internautów.

Ostatnio Schreiber weszła w konflikt ze współwłaścicielką organizacji Clout MMA Lexy Chaplin. Żona posła PiS-u dała jej ultimatum. "Albo twoje udziały w federacji, albo moje dalsze w niej walki" - pisała. We wtorkowy poranek na profilu X (dawniej Twitter) Marianny Schreiber pojawił się kolejny wpis. Tym razem opublikowała zrzut ekranu, w którym pochwaliła się, że na platformie Instagram zaczął obserwować ją Arkadiusz Wrzosek. To wystarczyło, aby nazwać go "najlepszym". "Taka niespodzianka z rana. Najlepszy wojownik w Polsce" - napisała Schreiber.

Arkadiusz Wrzosek to utytułowany zawodnik MMA. Na jego koncie znajdziemy mistrzostwo organizacji FEN w wadze 95 kg+ oraz wiele mistrzostw Polski w boksie tajskim. Wrzosek to również członek KSW, w którym pokonywał m.in. Tomasza Sararę, Tomasa Moznego czy Bogdana Stoicę. Niedawno podczas gali XTB KSW 90 na Torwarze w Warszawie 31-latek rozprawił się z Ivanem Vitasoviciem. Obecnie dużo mówi się o jego walce z Arturem Szpilką.

- Myślę, że w przypadku walki Artur po dziesięciu sekundach idzie po nogi - mówił ostatnio Arkadiusz Wrzosek w wywiadzie dla kanału Klatka po klatce.