To się dzieje! Mike Tyson wraca na ring. Rywalem ma być pupilek Putina

Tyson to jeden z najwybitniejszych pięściarzy w historii. Miał zaledwie 20 lat, gdy zdobył mistrzowski pas wagi ciężkiej. I do tej pory nikt nie przebił tego osiągnięcia. Kariera Amerykanina rozwijała się wzorowo, ale w 1992 roku został skazany na trzy lata więzienia za gwałt na 18-letniej Desiree Washington. Wyszedł na wolność w 1995 r., wrócił na ring i odzyskał część pasów mistrzowskich, które stracił rok później w starciu z Evanderem Holyfieldem. Tyson miał okazje do rewanżu, ale został zdyskwalifikowany po tym jak... odgryzł część ucha rywala. Później już nigdy nie wrócił na sam szczyt. Łącznie stoczył 56 walk, z czego wygrał 50.

Ostatnią zawodową walkę stoczył w 2005 r., gdy pokonał go Kevin McBride. W ringu był widziany także trzy lata temu, gdy w walce pokazowej mierzył się z Roy Jonesem Juniorem. A czym się teraz zajmuje? W stanie Kalifornia zalegalizowano rekreacyjną marihuanę, co wykorzystał Tyson, który kupił sobie ranczo, specjalnie pod uprawę konopi indyjskich. Niedawno pomagał też w przygotowaniach Francisowi Ngannou, byłemu mistrzowi UFC, który mierzył się z Tysonem Furym.

Portal le10sport.com donosi, że Mike Tyson prowadzi negocjacje z Fiodorem Jemieljanienko, legendą MMA. Do ich bokserskiego starcia miałoby dojść w Arabii Saudyjskiej w tym roku. W artykule cytowana też jest wypowiedź Rosjanina sprzed kilku miesięcy.

"Na sto procent skończyłem z MMA. ale chcę spróbować swoich sił w boksie. Myślę, że to byłoby fajne. Na pewno interesująca byłaby walka z Tysonem" - powiedział Jemieljanienko.

Kim jest Jemieljanienko?

To legenda światowego MMA, choć nigdy nie zawalczył w UFC, najlepszej federacji świata. Rosjanin rozpoczynał karierę ćwierć wieku temu na galach Rings. Później stał się wielką gwiazdą kultowej japońskiej federacji PRIDE. A od 2017 walczył na imprezach Bellatora. Choć ma na karku 47 lat, to nie unika wyzwań. W 2021 roku znokautował Tima Johnsona już w pierwszej rundzie. To było jego - uwaga - 40. zwycięstwo w karierze. W lutym 2023 r. na gali Bellator 290 chciał się zrewanżować Ryanowi Baderami za porażkę z 2019 r., ale Rosjanin poległ.

Niestety, Fiodor, jak wielu innych rosyjskich sportowców, sympatyzuje z Władimirem Putinem, który jest wielkim kibicem sportów walki.