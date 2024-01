Szpilka wrzucił zdjęcie z partnerką i się zaczęło. "Jak tak można?!"

Ostatni raz kibice mogli oglądać Artura Szpilkę 3 czerwca ubiegłego roku na gali XTB KSW 83 Colosseum 2, gdy zmierzył się w hitowym starciu z Mariuszem Pudzianowski. Wtedy były pretendent do tytułu mistrza świata wagi ciężkiej w boksie wygrał przez nokaut w drugiej rundzie z "Pudzianem". Od tamtego czasu Szpilka nie walczył, chociaż przyznał, że chciałby się zmierzyć z Arkadiuszem Wrzoskiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Arkadiusz Wrzosek nokautuje na KSW. Pobiegł do kibiców, choć miał tego nie robić

Wszystko wskazuje na to, że jego życzenie zostanie spełnione. Dwukrotnie ich pojedynek trzeba było odwoływać z powodu kontuzji byłego boksera, ale najpewniej na przełomie maja i czerwca pojawią się razem w oktagonie. - Nie powiedziałbym, że Arek będzie faworytem. Ale trudno, żebym tak mówił, skoro z nim walczę. Ale spokojnie. Na pewno będzie świetna walka. Do tego jest moim kumplem. (...) Kurczę, jeśli coś ma wstrząsnąć polską sceną MMA, to właśnie taki pojedynek - mówił Szpilka.

Jeden rabin powie "tak", drugi powie "nie" o tatuażach u Artura Szpilki i jego partnerki

Nim jednak do tego pojedynku będzie, to Artur Szpilka ewidentnie łapie promienie słońca przed obozem przygotowawczym. Wrzucił na media społecznościowe romantyczne zdjęcie ze swoją partnerką Kamilą Wybrańczyk, które podpisał emotikoną serca. Uwagę internautów przykuło to, co pierwsze rzuca się w oczy, patrząc na to zdjęcie. Mianowicie kolorowe tatuaże pokrywające ciała Szpilki i Wybrańczyk.

"Nie mogę patrzeć na takie tatuaże, zwłaszcza u kobiet", "wyglądacie jak tapeta u mnie w gościnnym", "nie no to źle wygląda", "brudnopisy", "jak można się tak oszpecić", "jakbym zobaczył mój brudnopis z podstawówki" - to kilka z komentarzy pod zdjęciem, które wrzucił Szpilka.

Jednocześnie nie brakowało głosów, które nie mają nic przeciwko tatuażom. "Fajne te tatuaże", "cudo na plecach", "nie jestem fanem, ale na was świetnie to wygląda", "ale kolorowo". Także ilu ludzi, tyle opinii.

#JedenDzieńDłużej - wygraj wyjątkową aukcję

Nasi siatkarze grają z nami #JedenDzieńDłużej! Z okazji wielkiego finału WOŚP zapraszamy do charytatywnego licytowania kapitalnych pamiątek i niezapomnianych przeżyć. Aleksander Śliwka zaprasza na prawdziwy siatkarski trening, a z ostatniego "złotego" sezonu reprezentacji Kamil Semeniuk ma dla Was swoją meczówkę z podpisami wszystkich kadrowiczów, a poza tym chce się z Wami spotkać przed czerwcową Ligę Narodów i wręczyć Wam bilety VIP.

To kilka z naszych wielu aukcji charytatywnych w ramach tegorocznej akcji #JedenDzieńDłużej - Gazeta.pl dla WOŚP. Wszystkie środki z licytacji trafiają na Wielką Orkiestrę. Zapraszamy do licytowania pomysłów, które przygotowali wasza Gazeta.pl i przyjaciele. [>> LISTA]