W grudniu Salahadine Parnasse stanął przed szansą na wywalczenie potrójnej korony federacji KSW, co nie udało się jeszcze żadnemu zawodnikowi. Francuz jest mistrzem w kategoriach piórkowej i lekkiej, ale zapragnął też wywalczyć pas w kategorii półśredniej. Dlatego też zmierzył się z Adrianem Bartosińskim. Przegrał jednak to starcie po jednogłośnej decyzji sędziów. Jak na razie nie ma mowy o rewanżu. Za to pojawił się nowy i to dość zaskakujący kandydat do walki z 26-latkiem. Wyzwał go nawet na pojedynek, na co zareagował już sam zainteresowany.

Salahadine Parnasse reaguje na słowa Gamrota. Przyjął jego propozycję, ale połowicznie. Stawia własne warunki

Tym potencjalnym rywalem jest Mateusz Gamrot, na co dzień walczący w UFC. Już od kilku dni mówi się, że Polak może wystąpić na KSW Epic, a więc specjalnej gali federacji, podczas której po raz pierwszy w historii dojdzie do starć w różnych formułach.

Szybko do tych pogłosek odniósł się Gamrot i wprost stwierdził, że mógłby się zmierzyć w grapplingu (pojedynek, w którym wykorzystuje się techniki z innych sportów walki m.in. brazylijskiego jiu-jitsu, zapasów czy judo) właśnie z Parnasse.

- Widziałem nawet urywek, ktoś mi tam podesłał, jak Martin mówił, że miałbym tam zawalczyć właśnie. Nigdy nie przyszła do mnie propozycja, ale jak już to zauważyłem i UFC by pozwoliło, to jest jeden gość, z którym mógłbym zawalczyć - Parnasse. Biorę Parnasse'a, wygrywam z najlepszym i zamykam wszystko - podkreślał w rozmowie z InTheCage.pl.

Słowa Polaka dotarły już do potencjalnego rywala, a jego reakcja z pewnością ucieszy kibiców. "Pokaż, że jesteś prawdziwym wojownikiem. (...) Ja jestem gotowy. Zróbmy więc to" - napisał Francuz na Twitterze i zgodził się na walkę z Gamrotem. Postawił jednak jeden warunek, a raczej postanowił zmienić zasady gry. Chce, by pojedynek odbył się w formule K-1 lub w boksie.

Jak na razie Polak nie odpowiedział na wiadomość Parnasse'a. Czasu do potencjalnej walki nie zostało już dużo. KSW Epic odbędzie się 24 lutego w gliwickiej PreZero Arenie. Jeśli uda się zorganizować walkę, wówczas dojdzie do "powrotu" Gamrota do polskiej federacji. Po raz pierwszy zadebiutował w niej w 2013 roku i odniósł 13 zwycięstw w 13 starciach.

Jeśli jednak nie uda się zorganizować tego pojedynku, to kibice i tak nie będą musieli długo czekać, by zobaczyć zawodników w akcji, choć nie w jednej klatce. Gamrot zawalczy z Rafaejem dos Anjosem na gali UFC 299 w Miami, którą zaplanowano na 10 marca. Obecnie Mateusz Gamrot plasuje się na 6., a jego rywal na 11. miejscu w rankingu wagi lekkiej amerykańskiej organizacji. Z kolei Parnasse zawalczy na kwietniowej gali KSW w Paryżu, ale jak na razie nie poznał rywala.

