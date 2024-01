Deklasacja! Szpilka pokazał Michalczewskiemu miejsce w szeregu. Hit

W latach 90. i na przełomie wieków wyobraźnię polskich kibiców rozpalali głównie Andrzej Gołota i właśnie Dariusz Michalczewski. "Andrew" miał jednak więcej fanów niż "Tiger". I nie chodzi wcale, że walczył w królewskiej kategorii, czyli najbardziej prestiżowej, a raczej o fakt, że wchodził do ringu z polską flagą. Natomiast Michalczewski - w odróżnieniu od Gołoty - zdobywał pasy mistrzowskie (dywizji junior ciężkiej i półciężkiej), ale pod niemiecką flagą. Wiosną 1988 roku "Tiger" nie powrócił z wyjazdu kadry bokserskiej do RFN i tam rozpoczął karierę zawodową, a później otrzymał paszport niemiecki.

I choć był fenomenalnym pięściarzem, o czym świadczy, że pas mistrza świata wywalczony w 1994 r. obronił 23 razy, a w ringu zarobił kilkadziesiąt milionów euro, to jednak często był krytykowany. Zarzucano mu brak patriotyzmu. Nie próbowano go zrozumieć, a najczęściej po prostu go obrażano, jak dekadę temu, gdy Szpilka nazwał go... Josephem Goebbelsem, czyli byłym współpracownikiem Adolfa Hitlera.

A gdy Szpilka dotkliwie przegrywał, "Tiger" chętnie rewanżował się kąśliwymi wypowiedziami. Ale to już przeszłość. Szpilka dziś nie boksuje, a walczy w KSW (3-0) i przede wszystkim bardzo dojrzał. Nie jest już tym buńczucznym chłopakiem, który dopiero co opuścił mury więzienia. Stał się bardzo pozytywnym i naprawdę dojrzałym sportowcem. I pewnie dlatego obaj po latach znaleźli wspólny język. W ringu nie mogli rywalizować, bo Szpilka ma 34 lata, a Michalczewski 55, więc uznali, że sprawdzą się w tenisie.

Na korcie większe doświadczenie ma "Tiger", bo Szpilka ledwie kilka miesięcy trenuje. Ale jak już Szpilka się w coś wkręca, to na maxa. I tak jest właśnie z tenisem, który stał się jego hobby.

- Najważniejsze, że poprzez nasze zaangażowanie oraz promocję wydarzenia beneficjentami będą dzieciaki! - powiedział Michalczewski, bo tenisowe starcie miało podłoże charytatywne.

Szpilka jak Świątek. Co za as! [WIDEO]

W czwartek rano doszło do ich starcia w Gdańsku, gdzie na co dzień urzęduje "Tiger". W pierwszym secie wygrał Michalczewski 6:4. Jednak z każdym kolejnym gemem "Tiger" był coraz bardziej zmęczony i w konsekwencji popełniał coraz więcej błędów. Szpilka to wykorzystał i pewnie wygrał 6:2, 6:1 w kolejnych setach. Mało tego! Zawodnik KSW zakończył spotkanie pięknym asem serwisowym.

Przegrany, czyli Michalczewski, ma zapłacić teraz pięć tysięcy złotych na rzecz jednego z domów dziecka.

Jakie plany na przyszłość mają świeżo upieczeni tenisiści?

Wiele wskazuje, że Szpilka (3-0) wróci wiosną do klatki i spotka się z Arkadiuszem Wrzoskiem (4-0). Natomiast Michalczewski ma już 55 lat, ale od kilku miesięcy znowu trenuje boks. Można pomyśleć, że "Tiger" chce po prostu wrócić do formy, ale można też zakładać, że nie wyklucza powrotu na ring. Jakiś czas temu zdradził, że mógłby wrócić na walkę, ale za 10 milionów euro.

Takie sumy mogą wyłożyć jedynie szejkowie. Potencjalnym rywalem mógłby zostać Roy Jones junior, z którego zostało już tylko nazwisko.