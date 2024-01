Dramat polskiego weterana. Błyskawiczna porażka w 15 sekund na KSW 90 [WIDEO]

W co-main evencie gali XTB KSW 90 zmierzyli się Bartosz Fabiński i Laid Zerhouni. Co ciekawe, rywalem Francuza pierwotnie miał być Radosław Paczuski, którego trenerem na co dzień jest właśnie Fabiński. 31-latek pechowo złamał jednak rękę, a w jego miejsce wskoczył były zawodnik największej organizacji na świecie - UFC. Fabiński spędził w amerykańskiej federacji aż sześć lat.

37-letni Fabiński od pierwszego gongu chciał pójść na otwartą wojnę z rywalem, chociaż nigdy nie słynął z takiej taktyki. No i nie był to dobry pomysł. Zanim walka się na dobre zaczęła, to Polak już leżał bezwładnie na deskach. To była błyskawiczna wygrana Zerhouniego. Potrzebował zaledwie 15 sekund.

