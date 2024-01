Gruby skandal na KSW. Czeczen chwycił mikrofon i się zaczęło. Borek wsadzony na minę

Adam Soldajew! Warto zapamiętać to nazwisko! Czeczen wyrasta na nową gwiazdę KSW. 26-latek pięknie znokautował Damiana Stasiaka, weterana UFC, a później chwycił za mikrofon i nie gryzł się w język. - To jest tylko sport, dziękuję Damian, ale chciałbym poruszyć ważniejszy temat. Na naszych oczach giną dzieci. I nie tylko dzieci. To normalnie ludobójstwo - mówił rozemocjonowany zawodnik.

