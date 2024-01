Mariusz Pudzianowski pokazał swoją willę. Sielski klimat i ten bajkowy ogród!

Mariusz Pudzianowski zasłynął w Polsce dzięki programowi "Siłacze" transmitowanym przez wiele lat na antenie TVN. Po zdobyciu piątego w karierze mistrzostwa świata strongmanów postanowił jednak zmienić dyscyplinę i przebranżowić się na mieszane sztuki walki. Niebotyczne pieniądze, jakie zarobił zarówno ze sportu, jak i jego biznesów, pozwoliły mu wprowadzić się do posiadłości, która robi gigantyczne wrażenie.

REKLAMA

Zobacz wideo PGE GIEK Skra Bełchatów pokonała Grupę Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Grzegorz Łomacz: Treningi przynoszą efekty

Tak wygląda posiadłość Mariusza Pudzianowskiego. Królewskie warunki

Na co dzień 46-latek mieszka w Białej Rawskiej, czyli wsi oddalonej ok. 70 km od Warszawy. Mimo że docenia prywatność, to bardzo często zamieszcza w mediach społecznościowych materiały wideo, czy to z wnętrza swojego domu, czy też sprzed drzwi wejściowych. Można wywnioskować, że gustuje w kolorze brązowym, ponieważ z takiej cegły jest zbudowany jego dom, a ponadto tak wystrojona jest również jego kuchnia oraz salon. W korytarzach znajduje się za to mnóstwo pucharów oraz medali, a na ścianach widnieją wyjątkowe obrazy. Wydaje się także po wnętrzu, że Pudzianowski gustuje w swojskich klimatach.

Bardzo duże wrażenie wywołuje również ogród. Na wjeździe do posiadłości znajduje się szpaler wysokich, starannie przystrzyżonych tuj, a przed domem jest sporo krzewów. Nieopodal Pudzianowski ma również altankę, dookoła której widać idealnie zadbaną trawę, czyli głównie miejsce zabaw jego psów.

Pudzianowski rozpoczyna każdy dzień od porannej 30-minutowej przebieżki. Mimo że później odbywa zazwyczaj jeszcze trening MMA, to wieczorami często lubi spędzać czas na swojej siłowni. Niejeden zawodnik chciałby mieć ją tak wyposażoną jak właśnie były strongman. Nie dość, że można dostrzec ogromną ilość ciężarów, to znajduje się tam również duży telewizor oraz kilka innych sprzętów (rowerek, bieżnia).

Pięciokrotny mistrz świata pojawił się w klatce po raz ostatni w czerwcu, kiedy na gali KSW na Stadionie Narodowym został znokautowany przez Artura Szpilkę (3-0). Tym samym była to jego druga przegrana z rzędu, ponieważ kilka miesięcy wcześniej poległ również w konfrontacji z Mamedem Chalidowem (37-8-2). I choć wydawało się ostatnio, że kolejny pojedynek może stoczyć sensacyjnie w organizacji Fame MMA, to tak się jednak nie stanie.