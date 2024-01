Oskarżenia wobec Wrzoska. Słowa partnerki budzą przerażenie. Zawodnik MMA reaguje

Marcin Wrzosek to były mistrz KSW w wadze piórkowej, a ponadto uczestnik programu "UFC - The Ultimate Fighter". Pod koniec 2021 roku postanowił wykonać "skok na kasę" do świata freaków, ale po porażce z Kasjuszem Życińskim współwłaściciel KSW Maciej Kawulski powiedział mu wprost, że nie może już wrócić do KSW. Mimo to w ostatnim czasie coraz więcej mówi się o jego powrocie do największej organizacji MMA w Polsce.

Potężna burza ws. byłego mistrza KSW. Była partnerka sugeruje przemoc domową

Kilkanaście godzin temu w sieci pojawiły się wpisy byłej partnerki Wrzoska, z których można wywnioskować, że podczas ich związku dochodziło do przemocy. Dodała również materiał wideo, pokazujący sytuację z ich mieszkania. "Nie wierzcie w ani jedno jego słowo. Marcin jest genialnym manipulatorem i kłamcą" - napisała.

- Już krążą fake dokumenty i fake newsy. Jakbym chciała kogoś pomówić, to bym kłamała Wam, że mnie bił i zepchnął z okna itd. Napisałam coś takiego? Używał względem mnie siły, to fakt, ale nie bił. Tak jak napisałam wcześniej - uderzył mnie tylko raz. Cała reszta to niszczenie rzeczy, krzyki, wyzwiska, plucie na twarz, szarpanie itd. Jest strasznie impulsywnym gościem. Za każdym razem, jak próbowałam dzwonić na policję, to siłą wyrywał mi telefon lub zegarek tak, że nie miałam możliwości zadzwonić po pomoc. I właśnie podczas wyrywania mi telefonu, gdy dzwoniłam na 997, rozbił telewizor oraz zerwał z nadgarstka siłą Apple Watcha - dodała także w jednym z wpisów.

Błyskawicznie wiele osób zaczęło bronić zawodnika. "Ta dziewczyna ma od dłuższego czasu ze sobą poważne problemy i jest sporo świadków na różne sytuacje, sam byłem sporo razy podczas jej 'ataków" - przekazał były trener 36-latka Łukasz Zaborowski. Nieoczekiwanie wypowiedziała się również jego była partnerka, a obecnie zawodniczka KSW Anita Bekus. "Przez 13 lat Marcin nigdy nie podniósł na mnie ręki (...) Szczerze mówiąc, to ja byłam bardziej impulsywną osobą, więc jestem w szoku na zaistniałą sytuację" - wyjaśniła na Instagramie.

Marcin Wrzosek zamieścił wymowne oświadczenie. "Bardzo proszę"

Następnego dnia głos postanowił zabrać sam zainteresowany, który zamieścił wymowne oświadczenie w mediach społecznościowych. "Przemoc fizyczna wobec ukochanych osób jest dla mnie czymś niepojętym. Takie zachowania są mi obce. Obecnie moja rodzina znajduje się w bardzo trudnej sytuacji" - podsumował.

"Rodzina zawsze była i jest dla mnie najważniejsza, dlatego z troski o najbliższych - w tym malutką córeczkę - nie będę w sposób szczegółowy odnosił się publicznie do krążących pomówień. Nie będę również komentował problemów prywatnych i zdrowotnych moich bliskich. Dla dobra całej naszej trójki bardzo proszę o powstrzymanie się od komentarzy, które mogą niepotrzebnie eskalować emocje" - zakończył.

Trudno zatem mieć pewność, jaka jest prawda, natomiast Wrzosek faktycznie nigdy nie ukrywał, że rodzina jest dla niego najważniejsza. - Są dwie najważniejsze kobiety w moim życiu: pierwsza pojawiła się pół roku temu moja ukochana córeczka Emilka oraz moja ukochana narzeczona Wioletta. Kocham Cię skarbie - mówił w wywiadzie tuż po wrześniowej walce rewanżowej z Piotrem Szeligą.