Granice na Fame MMA przekroczone. Szybko pożałował decyzji [WIDEO]

Natan Marcoń rozpoczął karierę we freak fightach w listopadzie 2022 roku, kiedy przegrał przez decyzję sędziowską z Radosławem "Wiejskim Koksem" Paszko. Następnie w kompromitującym stylu poległ za to z legendą freakfightowej sceny MMA Dariuszem "Daro Lwem" Kaźmierczukiem. I choć wydawało się, że po tej porażce zainteresowanie wokół jego osoby spadnie, to jednak stało się zupełnie odwrotnie. Nie dość, że wywołał gigantyczny szum w mediach konfliktami z Adrianem Polańskim, Denisem Załęckim czy Denisem Labrygą, to zaczął również wygrywać.

REKLAMA

Zobacz wideo Łukasz Piszczek wciąż w formie! Co za rajd

Pierwsze zwycięstwo odniósł we wrześniu, kiedy w nieco ponad minutę rozprawił się z Mateuszem "Hejterem" Słońskim. Pod koniec roku był jednym z głównych bohaterów gali Clout MMA 3, podczas której miał zmierzyć się z Załęckim. No właśnie - miał, ponieważ po zaledwie sekundzie odklepał, przez co pojedynek został uznany za nieodbyty.

Sceny podczas programu Fame MMA. Szeliga chciał zaatakować Marconia, ale sam oberwał

Bardzo szybko powrócił jednak do klatki, a zakontraktowanie go ogłosiło Prime Show MMA. Tym samym w przeciągu 35 dni wystąpił dla trzech największych freakfightowych organizacji w Polsce. Ponadto odnotował kolejną wygraną, pokonując w pierwszej rundzie Michała "Bagietę" Gorzelańczyka. Mogło się zatem wydawać, że pozwoli sobie na dłuższy odpoczynek. Nic z tych rzeczy. Już 10 lutego zawalczy na gali Fame MMA 20 z Piotrem Szeligą.

Obaj panowie mówią wprost, że nie pałają do siebie sympatią, co można było zresztą zobaczyć podczas czwartkowego programu "Face2Face". Wówczas Szeliga stwierdził, że trudno go znokautować, na co Marcoń jednak wymownie odpowiedział. - Ja Cię znokautuję. Możemy się zmierzyć przed studiem, jak skończymy. Zrobimy sobie sparing - przekazał. Rozwścieczony 30-latek rzucił: "No to chodź teraz", po czym ruszył na rywala. Nie skończyło się to dla niego jednak zbyt dobrze, ponieważ Marcoń trafił go lewym prostym, po czym obaj zostali rozdzieleni przez ochroniarzy.

Najbliższa gala Fame MMA 20 odbędzie się w Tauron Arenie w Krakowie. Poza Szeligą oraz Marconiem jej głównymi bohaterami będą m.in. powracający do organizacji Kasjusz "Don Kasjo" Życiński czy piłkarz Jakub Kosecki. Ponadto kibice będą mogli obejrzeć zmagania w wyjątkowym turnieju z największymi gwiazdami Fame.