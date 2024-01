Clout MMA odpaliło bombę! Ogłosili największą walkę w historii

Marcin Najman to jeden z najpopularniejszych polskich freak fighterów. Sam mianował się nawet "Cesarzem" tej dyscypliny sportu. Ostatnio nawiązał współpracę z nowopowstałą federacją Clout MMA. Wystąpił na trzech dotychczasowych galach, ale nie udało mu się zwyciężyć. Przegrał z Andrzejem Fonfarą, Piotrem "Lizakiem" Lizakowskim, a także dwukrotnie z Adrianem Ciosem. Co więcej, starcia z ostatnim z rywali dwukrotnie kończyły się dla niego dyskwalifikacją. Jednak już wkrótce 44-latek będzie miał szansę przełamać złą passę. Właśnie poznał kolejnego rywala. Na kibiców czeka prawdziwy hit.

REKLAMA

Zobacz wideo Znamy kulisy walki Adamek vs Khalidov. "Najdroższa w historii"

Hitowa walka na gali Clout MMA 4. Najman w końcu zawalczy z Murańskim. Nietypowa formuła

W czwartek 18 stycznia Clout MMA ujawniło nazwiska kolejnych zawodników, którzy wystąpią na gali Clout MMA 4. Ta odbędzie się już 9 marca w Atlas Arenie w Łodzi. Okazuje się, że w klatce ponownie pojawi się Najman, a jego przeciwnikiem będzie... Jacek Murański. Nie od dziś wiadomo, że panowie pozostają w ostrym konflikcie i już wkrótce będą mogli rozstrzygnąć go w oktagonie.

Włodarze poinformowali też o formule walki. Będzie ona dość nietypowa, co może elektryzować kibiców i zwiększyć zainteresowanie. "Czas rozstrzygnąć największy konflikt w historii freak-fightów. I to w najbrutalniejszej możliwej formule! (...) Odwieczni wrogowie zmierzą się w formule DIRTY STREET BOXING.(...) Najtwardsze dostępne rękawice. Uderzenia łokciem i z główki. Dozwolone młotki i backfisty. Zawodnicy nie będą mogli się jednak gryźć! W czwartej rundzie, która odbędzie się bez limitu czasowego, dojdzie do zaostrzenia zasad. Dozwolone będą kopnięcia, stompy i soccer kicki, a także dobijanie w parterze" - czytamy w materiałach prasowych przesłanych przez Clout MMA.

Marcin Najman i Jacek Murański nie darzą się sympatią. W końcu będą mogli rozwiązać konflikt w klatce

Tym samym dojdzie do pojedynku odwiecznych wrogów. Już kilkukrotnie informowano o ich potencjalnej walce. Mieli zmierzyć się na gali Elite Fighters, a także na HIGH League, ale finalnie do żadnego pojedynku nie doszło.

Trudno wskazać faworyta, choć wydaje się nim być Murański. W końcu przystąpi do starcia po dwóch wygranych z rzędu. Pokonał Macieja "Starego Wiewióra" Wiewiórkę, a następnie dość kontrowersyjnie zwyciężył z Paweł Jóźwiakiem. Z kolei Najman ma na koncie wspomniane cztery porażki z rzędu.

Jak na razie włodarze Clout MMA ujawnili tylko dwie walki, które zaplanowano na czwartą edycję gali. Oprócz Najmana i Murańskiego zawalczy też ambasadorka federacji, a więc Lexy Chaplin, a jej rywalką będzie Marta "Linkimaster" Linkiewicz.