Bohaterski wyczyn Hulka Hogana. Media pieją z zachwytu

Hulk Hogan to jeden z najbardziej rozpoznawalnych zawodników wrestlingu. Przez lata zachwycał fanów swoją umięśnioną sylwetką i ponadprzeciętnymi umiejętnościami. Największą popularność zyskał w latach 80., kiedy to zaczął także występować w filmach. W trakcie kariery zdobył sześć tytułów głównego mistrza WWE. Jego kariera trwała łącznie 35 lat i przeszedł na emeryturę w 2012 roku. Mogłoby się wydawać, że od tamtej pory jego życie będzie spokojniejsze, ale nic bardziej mylnego. W ostatnich miesiącach mieliśmy na to wiele dowodów.

Hulk Hogan pomógł wydostać się młodej kobiecie z samochodu

We wrześniu zeszłego roku Hogan wziął trzeci ślub, a jego wybranką tym razem została Sky Daily - młodsza od niego o 25 lat instruktorka jogi oraz księgowa. Niespełna cztery miesiące po tym wydarzeniu, małżeństwo jadąc autostradą wraz ze swoim przyjacielem Jakem natrafili na zdarzenie drogowe z udziałem jednego pojazdu, za którego kierownicą siedziała bardzo młoda kobieta.

Do zdarzenia doszło w niedzielny wieczór w Tampie na Florydzie. Według informacji portalu "Daily Mail" kobieta przeoczyła zjazd na autostradzie, następnie zjechała na pobocze, zahaczając o pobliski samochód. W rezultacie doszło do dachowania jej auta.

Hoganowie wraz z przyjacielem natychmiast zatrzymali się, aby udzielić poszkodowanej pomocy. Kiedy zauważyli, że na miejscu kierowcy siedziała kobieta, to postanowili błyskawicznie działać i wyciągnąć ją na zewnątrz. Zanim jednak to zrobili, musieli jeszcze przebić poduszkę bezpieczeństwa. Co ciekawe, wykorzystali do tego długopis, a cała akcja zakończyła się sukcesem. - Długopis Indian Rocks Christian naprawdę się przydał do przebicia poduszek bezpieczeństwa. Dzięki Bogu, teraz wszystko jest w porządku, Amen - napisał Hulk na X. Jak informuje "TMZ", młoda kobieta wyszła z wypadku cała i zdrowa.

Przed minionymi świętami Bożego Narodzenia 70-latek przyjął chrzest. - Całkowite poddanie się i oddanie Jezusowi to najwspanialszy dzień w moim życiu - napisał w sieci.