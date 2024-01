Karta walk FAME MMA 20. Zadebiutuje były piłkarz reprezentacji

Fame MMA to jedna z najpopularniejszych federacji freak fightowych w Polsce. Powstała niespełna sześć lat temu i szybko zaczęła zdobywać rzeszę fanów. Rok w rok organizuje kilka gal, a już 10 lutego odbędzie się jubileuszowa, 20. edycja. W mediach pojawiły się informacje, że zawalczy na niej Mariusz Pudzianowski. Finalnie rzecznik prasowy FAME uciął plotki. "Na ten moment władze federacji nie prowadzą żadnych rozmów z Mariuszem Pudzianowskim na temat ewentualnej współpracy" - przekazał Michał Jurczyga. Mimo wszystko włodarze mają niespodziankę dla kibiców, która sprawi, że gala będzie wyjątkowa i inna od dotychczasowych.

Fame MMA 20. Włodarze ogłosili pierwsze nazwiska zawodników, którzy zawalczą na jubileuszowej gali

Mowa o specjalnym turnieju, który odbędzie się na gali w Krakowie. Zostanie przeprowadzony w formule K-1. Wrażenie robi też nagroda, jaką zgarnie zwycięzca. To aż dwa mln złotych. O pokaźną kwotę powalczy ośmiu zawodników. W poniedziałek 15 stycznia włodarze ujawnili ich nazwiska. To Adrian "Polak" Polański, Arkadiusz Tańcula, Amadeusz "Ferrari" Roślik, Dawid Malczyński, Josef Bratan, Filip "Filipek" Marcinek, Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka oraz Krystian "Krycha" Wilczak.

Poinformowano też o zasadach turnieju. "Już niebawem wylosujemy pary turniejowe, które łącznie utworzą 4 walki w pierwszej turze. Przegrany odpada, a zwycięzca stoczy walkę z wygranym z drugiej pary. Metodą eliminacji dotrzemy do wielkiego FINAŁU TURNIEJU i jednocześnie MAIN EVENTU gali FAME 20! Zawodnicy będą mieli do przetrwania aż 3 pojedynki! Pierwsze i drugie spotkanie to 1 runda trwająca 5 minut oraz co najważniejsze: FINAŁ, który potrwa 3 rundy po 3 minuty! Szykujcie się, bo będą leciały iskry!" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu federacji na Facebooku.

Oprócz turnieju dojdzie też do klasycznych walk. Włodarze nie ujawnili jeszcze wszystkich uczestników gali, choć poinformowali już o, wydaje się, największych hitach. W oktagonie po raz pierwszy stanie Jakub Kosecki, a więc były reprezentant Polski. - Myślę, że byłbym w stanie zrobić zaj***ste show na konferencjach i w klatce - mówił kilka tygodni temu. Zgodnie z oczekiwaniami jego rywalem będzie streamer Łukasz "Tuszol" Tuszyński.

W klatce pojawi się również Michał "Boxdel" Baron, który zmierzy się z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim. Walka odbędzie się w formule K-1. Obaj panowie mieli już okazję rywalizować w 2021 roku na Fame MMA 14. Wówczas górą był drugi z zawodników po jednogłośnej decyzji sędziów.

Na krakowskiej Tauron Arenie do walki stanie też Xayoo, a jego rywalem będzie Dariusz "Daro Lew" Kaźmierczuk. Faworytem wydaje się streamer, który nie przegrał jeszcze ani razu. Na tej samej gali zawalczy Michał "Wampir" Pasternak z Alanem Kwiecińskim.

To niepełna lista walk. Nazwiska kolejnych zawodników zostaną ujawnione w najbliższych tygodniach. Spekuluje się, że właśnie w Krakowie może dojść do debiutu Tomasza Adamka we freak fightach.

Karta walk na Fame MMA 20:

Turniej:

Adrian "Polak" Polański

Arkadiusz Tańcula

Amadeusz "Ferrari" Roślik

Dawid Malczyński

Josef Bratan

Filip "Filipek" Marcinek

Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka

Krystian "Krycha" Wilczak

Co-main event:

Michał "Boxdel" Baron - Kasjusz "Don Kasjo" Życiński

Pozostałe walki: