Skandal to mało powiedziane. To, co zrobił sędzia w walce Polaka, woła o pomstę do nieba [WIDEO]

38-letniego Tomasza Sararę nie trzeba przedstawiać fanom kickboksingu, bo krakowianin przez lata był czołówce europejskiego K1. Jednak ta dyscyplina wpadła w kryzys, więc Sarara zaczął szukać szczęścia i wielkich pieniędzy w MMA. W KSW jednak nie wszystko poszło po jego myśli (m.in. przegrał z Arkadiuszem Wrzoskiem), więc później skusiły go duże pieniądze od federacji freakowych.

Zobacz wideo Tomasz Sarara gwiazdą nowej federacji. Nietypowe zasady. "Kibice będą zajarani"

Na gali Clout MMA, na zasadach kickbokserkich, pewnie pokonał Jay Silvę, weterana MMA. Później - w październiku 2023 roku - zmierzył się z Dawidem Załęckim, amatorem uznawanym za czołowego freaka. No i niespodziewanie Załęcki postawił się Sararzę, remisując walkę.

Sarara jednak wrócił do swojej ukochanej dyscypliny, bo jest twarzą nowego projektu Strike King, gdzie w walce wieczoru jego rywalem był utalentowany zawodnik młodego pokolenia - Alin Nechita. No i Rumun dobrze sobie radził z Polakiem, aż w końcówce trzeciej rundy znokautował Sararę. Ale sędzią wcale nie zakończył walki, bo bardzo leniwie liczył do 10. Choć Sarara to zawodnik, którego trudno nie lubić, to jednak trzeba przyznać, że jako organizator miał wsparcie od sędziów i ostatecznie wygrał w dogrywce.

Wyniki Strike King: