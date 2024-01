Gigantyczny skandal na Prime MMA. Ogromne gwizdy na trybunach. Aż trudno uwierzyć

Kasjusz "Don Kasjo" Życiński jest kojarzony głównie ze środowiskiem freak fightów, ale ma też za sobą sporo walk w boksie i brązowy medal mistrzostw Polski w kategorii do 81 kg. Często określał siebie królem freak fightów i potrafił zrobić szum wokół własnej osoby. Ostatnie dwa pojedynki w jego wykonaniu to jednak porażki, odpowiednio z Dominikiem Zadorą i Pawłem Tyburskim. Obie walki odbyły się w formule bokserskiej. Walka z Adamem Soroko na Prime MMA 7 mogła pomóc mu w powrocie na zwycięską ścieżkę.

Soroko miał walczyć na gali Prime MMA 1 z Damianem "Stiflerem" Zduńczykiem, ale Soroko opuścił halę i walka została finalnie odwołana. Tym razem Soroko zniknął przy okazji media treningu, a "Don Kasjo" powiedział, że zachowuje się jak małe dziecko. Ostatecznie zawodnik się odnalazł, choć chęć do wejścia w jego miejsce wyraził już m.in. Arkadiusz Tańcula.

Soroko znów to zrobił. "Don Kasjo" ogłosił. Gwizdy w hali w Koszalinie

Okazało się, że słowa "Don Kasjo" z media treningu były prorocze. Ostatecznie do walki Życińskiego z Soroko nie doszło, co "Don Kasjo" przekazał w oktagonie tuż przed main eventem. Ambasador Prime MMA zapowiedział też, że to była ostatnia "walka" Soroko w tej organizacji i nie będzie miał więcej okazji do wykazania się. Na trybunach rozległy się gwizdy po ogłoszeniu decyzji, natomiast po słowach Życińskiego rozległy się oklaski dla Kasjusza.

- Nie mam pojęcia, rozwaliłem nogę, za dużo chciałem. Bardzo przepraszam kibiców, nie sp******łem, do zobaczenia na następnej gali - przekazał Soroko, który wyszedł do oktagonu po walce wieczoru, by przekazać parę słów kibicom.

Prime MMA 7 - wyniki: