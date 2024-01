Rywal Pudziana zadziwił. Potężny nokaut. "Trybson" padł jak mucha [WIDEO]

W latach 2018-2019 Erko Jun występował w federacji KSW. Tam Bośniak zdołał pokonać Tomasza Oświecińskiego, Pawła "Popka" Mikołajuwa i Akopa Szostaka, a na gali KSW 51 został pobity przez Mariusza Pudzianowskiego przez ciosy pięściami w parterze w drugiej rundzie. Poza tym Jun ma za sobą przegraną walkę w kick-boxingu w Rosji przeciwko Władimirowi Miniejewowi. W latach 2020-2023 Jun był zawodnikiem niemieckiej federacji Elite MMA Championship oraz bahrańskiej Brave Combat Federation.

Zobacz wideo Zaskakujący prezent na urodziny. Salahdine Parnasse rusza po trzeci pas

Jego rywalem podczas Prime MMA 7 był Paweł "Trybson" Trybała, mający za sobą 12 walk w formule MMA i bilans 7-5. W ostatniej walce na Prime MMA 5 przegrał z Grzegorzem Szulakowskim przez TKO i dojście do krucyfiksu.

Boom. Jun kapitalnie znokautował rywala. "Trybson" padł na deski

Trybała na początku zmienił pozycję na mańkuta i badał swojego przeciwnika, który znacznie lepiej czuje się w stójce. "Trybson" z kolei szukał szansy na zapasy i przeniesienie pojedynku do parteru. Po zaledwie minucie "badania się" między obiema stronami Jun posłał rywala na deski, korzystając z faktu, że Trybała ruszył do przodu i nie miał przygotowanej gardy. To był znakomity prawy sierpowy w wykonaniu byłego zawodnika KSW. Hala w Koszalinie oszalała. "Krótka drzemka Trybsona" - pisze profil Ebe Ebe na portalu X.

- Jestem szczęśliwy z tego faktu, że mogę walczyć w Polsce. Kocham Was. Mam do tego kraju ogromny szacunek. Chcę wielkiego nazwiska, mam kontrakt na kilka walk w Prime MMA - przekazał Jun tuż po werdykcie.

Prime MMA 7 - wyniki: