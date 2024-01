Natan Marcoń był jednym z głównych bohaterów gali Clout MMA 3, ale nie z powodów sportowych. Po zaledwie sekundzie od gonga oznaczającego początek rundy postanowił upaść w oktagonie i zaczął "odklepywać", przez co walka została przerwana przez sędziego. To wywołało wściekłość i Denisa Załęckiego (z którym miał Marcoń walczyć), a także Denisa Labrygi, który kontuzjowany wskoczył do oktagonu. Mimo takiego obrotu spraw zawodnik miał otrzymać wynagrodzenie, zgodnie ze słowami Lexy Chaplin, a więc jednej z ambasadorek Clout MMA.

Na Prime MMA 7 Marcoń czekał na zwycięzcę walki między Jasiem Kapelą a Michałem "Bagietą" Gorzelańczykiem. Górą okazał się "Bagieta" po jednogłośnej decyzji sędziów. Po ostatniej konferencji przed galą Marcoń był podduszany przez Kapelę przy okazji udzielania wywiadu, przez co musiała zareagować ochrona. Marcoń był też gotowy do konfrontacji z "Bagietą" w trakcie konferencji. Walka Marconia z "Bagietą" odbyła się w boksie w dużych rękawicach.

"Bagieta" był o pięć sekund od przetrwania rundy. "Brakowało mi charakteru"

W związku z tym, że "Bagieta" zmęczył się w trakcie walki z Kapelą, to Marcoń wyczuł okazję do tego, by na początku zaatakować przeciwnika. Cała hala w Koszalinie była za "Bagietą", który poczuł krew i dzięki nieszczelnej gardzie punktował przeciwnika. Na półtorej minuty przed końcem pierwszej rundy "Bagieta" był liczony po nawałnicy ciosów Marconia. "Bóg Estetyki" obijał przeciwnika serią ciosów i na 50 sekund przed końcem rundy znów "Bagieta" był liczony. Spora przewaga wagowa dawała Marconiowi ogromny atut. Na pięć sekund przed końcem "Bagieta" był liczony po raz trzeci, a pojedynek zakończono.

Marcoń wygrał walkę przez TKO, a po pojedynku zawodnicy się wyściskali i wymienili się uprzejmościami. - Generalnie przegrałem, ale jestem zadowolony, bo Natan mnie nie znokautował. Też jest kwestia taka, że niedawno mi wujek umarł, więc mentalnie nie było u mnie w porządku. Brakowało mi tlenu i troszkę charakteru - stwierdził "Bagieta". - Szacun dla "Bagiety" za charakter i to, że wyszedł do klatki. Zapraszam Daniela Magicala do klatki. Tym razem ja będę bił ciebie - skomentował Marcoń.

Prime MMA 7 - wyniki: