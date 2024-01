Podczas gali Prime MMA 6 organizacja postanowiła ogłosić podpisanie kontraktu z nową zawodniczką. Była to Natalie Wayne, która jest znana jako gwiazda filmów dla dorosłych. Jej filmy na pomarańczowej platformie notują miliony wyświetleń. Jej rywalką podczas Prime MMA 7 jest Bernadeta "Bouncing Betty" Urbańska, tancerka tańców nowoczesnych i uczestniczka "netfliksowego" reality show "Love Never Lies Polska".

Zobacz wideo Zaskakujący prezent na urodziny. Salahdine Parnasse rusza po trzeci pas

Gwiazda filmów dla dorosłych z kontuzją. "Cepeliada" Urbańskiej przyniosła skutek

Pierwsze sekundy tego pojedynku pokazały, że obie zawodniczki dopiero debiutują w oktagonie. "Bouncing Betty" zaczęła walkę od middle kicka, ale potem jej rywalka zaczęła przejmować inicjatywę i szukała opcji do sprowadzenia walki do parteru. Przez moment Wayne została zepchnięta do siatki, ale walka szybko wróciła na środek oktagonu. Urbańska punktowała rywalkę kopnięciami i przypadkowo trafiła rywalkę w oko. - Bez tej "cepeliady" - krzyczał narożnik Wayne w trakcie przerwy.

Prawy prosty od Urbańskiej zabolał jej przeciwniczkę. Potem zawodniczki weszły w klincz, a walka została przerwana z powodu kontuzji kolana u Wayne. Prawdopodobnie doszło do zerwania więzadła. - Chciałam cały czas walczyć, ale kolano mi się wygina w drugą stronę. Rywalka była tym razem lepsza, jest silną babą - przekazała Wayne. - Szacunek dla Natalii, bo się przygotowała do walki. Nie spodziewałam się, że to skończy się tak szybko - komentuje Urbańska.

Prime MMA 7 - wyniki: