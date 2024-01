Absolutny rollercoaster w walce Jaś Kapela - Bagieta. "Złodzieje"

Jaś Kapela to lewicowy publicysta, związany z Wydawnictwem Krytyka Polityczna. Jego pierwsza walka z Ziemowitem Kossakowskim miała się odbyć na gali MMA VIP, organizowanej przez Marcina Najmana, ale ostatecznie została podpisana w Prime MMA. Kossakowski pozostaje jedynym rywalem, którego do tej pory Kapela zdołał pokonać. Potem Kapela został pokonany przez Konrada "Skolima" Skolimowskiego na Prime MMA 2, a na Prime MMA 5 nie był w stanie wyjść do trzeciej rundy pojedynku z Michałem "Bagietą" Gorzelańczykiem.

Na Prime MMA 7 dochodzi zatem do rewanżu. Zwycięzca tego starcia potem zmierzy się z Natanem "Bogiem Estetyki" Marconiem. Kapela wyszedł do walki w stroju nawiązującym do arabskich szejków. Wejście "Bagiety" do klatki pokazało, że między zawodnikami nie ma najlepszych relacji.

"Bagieta" triumfuje, a Kapela mówi o ustawce. "Złodzieje"

"Bagieta" szybko postanowił wejść w zapasy z rywalem i przejść do ofensywy, natomiast przez chwilę był w niebezpieczeństwie po zejściu do parteru. To był absolutny rollercoaster, bo co chwilę zawodnicy zmieniali się pozycjami. Kapela szukał możliwości duszenia trójkątnego, ale nie zdołał tego dopiąć. Gorzelańczyk wykluczył rękę Kapeli w parterze i próbował skończyć walkę przez ground and pound. Ostatecznie nie udało się zakończyć walki w pierwszej rundzie.

Start drugiej rundy był już dużo spokojniejszy, podczas której pojawiły się próby low kicka. Kapela bardzo szybko upadł w oktagonie, ale był w stanie sprowadzić do parteru przeciwnika. "Bagieta" próbował udusić przeciwnika przez zapięcie gilotyną, jednak nie dopiął tej techniki. "Obijaj, obijaj" - krzyczał narożnik Kapeli po tym, jak udało się wyjść z trudnego położenia. Sędzia podniósł walkę do góry przez zbyt małą aktywność, a Kapela zgłosił uderzenie w tył głowy, do którego doszło po tym, jak sam się odwrócił. Finalnie wszystko rozstrzygnęło się w trzeciej rundzie.

Kapela powielił swój plan z drugiej rundy i szybko obalił przeciwnika, po czym... sam się położył. "Bagieta" nie stawiał jednak oporu przy próbach obaleń. Kapela był w dosiadzie i próbował techniki ground and pound. Wykorzystywał też fakt, że "Bagieta" nie miał już sił. Trzecia runda była wyraźnie wygrana przez Kapelę. Przez jednogłośną decyzję sędziów triumfował Gorzelarczyk. "Złodzieje" - krzyczał Kapela po werdykcie i rzucił pucharem. - To jakaś ściema, dominowałem całą walkę, miałem go też w dosiadzie, to jakiś żart. Nie chcę trzeciej walki, bo to jest ustawione - skomentował krótko Kapela.

- Miałem trochę problemy, może to nie mój najlepszy występ, ale miałem wcześniej różne perypetie. Nie słyszałem podpowiedzi swojego narożnika, gdy byłem przy narożniku Kapeli. Być może go trochę zlekceważyłem - stwierdził "Bagieta".

