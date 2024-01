Michał Cichy to postać znana w środowisku MMA. To dziennikarz portalu mma.pl, a także konferansjer i rzecznik prasowy Prime MMA. W niedawnych wyborach parlamentarnych zdecydował się kandydować z okręgu nr 33 w Kielcach z list Konfederacji. Ostatecznie nie uzyskał mandatu poselskiego i otrzymał blisko 2,3 tys. głosów. Starcie z Markiem Jówko będzie jego trzecim w karierze, z kolei jego rywal to debiutant określany "najgorszym polskim dziennikarzem". Wcześniej Cichy pokonał Adriana Ciosa na Prime MMA 3, a w marcu zeszłego roku przegrał z Tomaszem "Szalonym Reporterem" Matysiakiem na High League 6.

REKLAMA

Zobacz wideo Zaskakujący prezent na urodziny. Salahdine Parnasse rusza po trzeci pas

Cichy wygrywa po kilkunastu sekundach. "Dostałem po pi***ie i tyle"

Jówko starał się ruszyć na rywala od samego początku, natomiast doświadczenie rywala szybko wzięło górę. Cichy nie trzymał gardy i został zasypany lawiną ciosów. Dodatkowo szybko górę wzięły warunki fizyczne, ponieważ Cichy był cięższy od swojego rywala o ponad 20 kg. Pojedynek został bardzo szybko przerwany przez sędziego. Cichy nie zdołał skutecznie poddać rywala przez gilotynę, ale potem zepchnął go do siatki i dokończył dzieła.

- Dostałem po pi***ie i tyle. Szykowaliśmy coś innego, ale mnie rozjechał - powiedział krótko Jówko po pojedynku. - Wielki szacunek dla Marka. Wiadomo, że to nie jest gladiator i nie trenował, ale wyszedł do klatki. Nie będę gadał o tym, jakie mam problemy mentalne przed walkami, ale nigdy już nie wezmę walki, w której będę takim faworytem. Jakie kolejne plany? Chciałbym rewanżu z Tomaszem "Szalonym Reporterem" Matysiakiem. Mogą być też łatwe walki typu Marcin Najman - skomentował Cichy po walce.

Prime MMA 7 - wyniki: