Pudzian kontra "Chudzian". Co za metamorfoza Pudzianowskiego. Wiemy, ile przytył

Mariusz Pudzianowski dał się poznać kibicom jako najsilniejszy człowiek świata, który pięć razy zdobył mistrzostwo świata w strongmanach i sześć razy mistrzostwo Europy. Później rozkochał w sobie fanów sportów walki. "Pudzian" zadebiutował w KSW w grudniu 2009 roku na 12. edycji gali, gdzie po kilkunastu sekundach pokonał Marcina Najmana, który poddał się po ciosach pięściami. W ostatnim czasie nieco przystopował, bowiem ostatnią walkę stoczył ponad siedem miesięcy temu.

Pudzianowski prezentuje formę. Zdradził, ile waży

Wówczas został znokautowany przez Artura Szpilkę. Dzień przed galą odbyła się ceremonia ważenia. Mariusz Pudzianowski wniósł na wagę 116,7 kilograma. Aktualnie jego sylwetka nie przypomina tej sprzed kilku miesięcy, a to wszystko przez zbędne kilogramy. Były siłacz w przerwie od walk nie trzyma się rygorystycznej diety i dlatego przybyły mu dodatkowe kilogramy. Ile obecnie waży "Pudzian"? Sam zainteresowany zdradził tę informację za pośrednictwem Instagrama.

- (...) Jak tak chłodno jest, to chce się cisnąć, żeby szybciej skończyć... Ale nie, ja nie przycisnę. Słonisko, które waży 125-130 kilo nie przyciśnie szybciej... . - mówił Pudzianowski na opublikowanym nagraniu, przedstawiającym go przed porannym biegiem. Oznacza to, że od starcia ze Szpilką były strongman przytył około 10-15 kilogramów.

Fani nie przeszli obojętnie obok jego wpisu. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy, dodających Pudzianowskiemu otuchy. "Mariusz jesteś bogiem", "Mistrz!", "Pudzian Ty to jednak wariat jesteś", "Człowiek motywacja" - czytamy.

W przeszłości "Pudzian" miał podobne problemy

To nie pierwszy raz, kiedy waga Pudzianowskiego jest głośnym tematem. Z podobnymi kłopotami borykał się kilka lat temu, kiedy także pracował nad zbiciem wagi. Wówczas były siłacz regularnie publikował w mediach społecznościowych zdjęcia swoich postępów. W jednym z wpisów został określony mianem "CHUDZIAN".

Jako zawodnik MMA Mariusz Pudzianowski stoczył w sumie 27 walk - 17 wygrał, dziewięć przegrał, a jedna została uznana za nieodbytą. 26 z 27 walk stoczył na galach organizowanych przez KSW. - Trochę tęsknię za MMA, dlatego już w pocie czoła przygotowuję się do kolejnej walki i to na 120 proc. - deklarował niedawno Mariusz Pudzianowski.