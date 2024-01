Transfer z FAME MMA do KSW? To możliwe! "Negocjacje w końcowej fazie"

Jeszcze kilka lat temu Marcin Wrzosek był gwiazdą polskiego MMA. Zrobiło się o nim głośno w 2016 roku, gdy pokonał Artura Sowińskiego i zdobył pas wagi piórkowej KSW. Później nie było już tak kolorowo. Przegrał trzy z czterech ostatnich walk w KSW. Choć trzeba zaznaczyć, że przegrywał z mocnymi rywalami (Salahdinem Parnassem, Normanem Parkiem oraz Borysem Mańkowskim). "The Polish Zombie" uznał, że spróbuje swoich sił na gali freakowej FAME MMA. Na zasadach pięściarskich zmierzył się z "Don Kasjo", ale to Kasjusz Życiński okazał się lepszy.

Porażka z freakiem bolała podwójnie, bo Maciej Kawulski, współwłaściciel KSW, zapowiadał wcześniej, że w przypadku przegranej Wrzoska, na galach KSW nie będzie już dla niego miejsca. I jak powiedział, tak zrobił, więc Wrzosek w ostatnich latach zaczął po prostu obijać przede wszystkim freaków.

Wygląda jednak na to, że ciągnie wilka do lasu. Wrzosek od kilku miesięcy daje do zrozumienia, że chętnie zawalczyłby ponownie w KSW. Trudno przypuszczać, by 36-latek mógłby jeszcze namieszać w czołówce, skoro już kilka lat temu nie potrafił, ale pojawiła się przestrzeń, by znowu nawiązać współpracę.

KSW ma wciąż ważny kontrakt z Viaplay, który zobowiązuje polską federację do 12 gal w ciągu roku. Jednak w 2024 roku będzie ich aż 13, bo w lutym odbędzie się także impreza KSW Epic, gdzie w walce wieczoru zmierzy się Mamed Chalidow z Tomaszem Adamkiem. Pojedynek odbędzie się w klatce, ale w formule bokserskiej. I właśnie gale Epic, mają być przestrzenią, w której będą się mierzyli ze sobą weterani i zawodnicy z różnych dyscyplin.

"Negocjacje z KSW w końcowej fazie"

Artur Przybysz z portalu "Fan Sport" poinformował, że Wrzosek ma wystąpić na lutowej gali, a negocjacje z KSW są już w końcowej fazie. Nie wiadomo, kto miałbym być rywalem Wrzoska, ale zawodnik wcześniej wyzywał do rewanżu swojego rówieśnika Artura Sowińskiego. "Kornik" ma na koncie 36 walk, z czego wygrał 24. Za to Wrzosek - w zawodowym MMA - zwyciężył 14 z 21 walk.