Wstrząsające wyznanie mistrza. Nie mógł powstrzymać łez [WIDEO]

Sean Strickland pokonał Israela Adesanyę podczas gali UFC 293 i został nowym mistrzem wagi średniej. Teraz Amerykanin przygotowuje się do walki z Dricusem Du Plessisem, która odbędzie się na gali UFC 297. Między oboma zawodnikami niedawno doszło do ostrego spięcia.

Sean Strickland kompletnie rozkleił się po tym wyznaniu

Wszystko miało miejsce podczas gali UFC 296. Du Plessis zaczął prowokować Stricklanda, a ten nie pozostał mu dłużny i rzucił się z pięściami na przyszłego przeciwnika. Później wyszło na jaw, że Amerykanina najbardziej dotknęły słowa na temat jego dzieciństwa. Ostatnio Strickland szerzej wypowiedział się o swojej przeszłości i nie ukrywał wzruszenia.

- Byłem w trzeciej lub czwartej klasie i spałem u mamy w pokoju. Rodzice ciągle się kłócili. Bałem się, że tata ją zabije. Pewnego wieczoru ukryłem się pod łóżkiem i słyszałem, jak ojciec zaatakował mamę i powiedział "dzisiaj cię zaj....e". Wychodzę i jedyne, co widzę, to gitara, po prostu uderzyłem go w głowę i wezwałem policję. Biegłem ulicą, żeby zadzwonić po policję, został aresztowany, a moja głupia mama wyciągnęła go z więzienia za kaucją. To było szalone stary. Pamiętam, kiedy przestałem wierzyć w Boga - powiedział w podcaście "This Past Weekend" ze łzami w oczach. Przez krótką chwilę prowadzący i Strickland siedzieli w ciszy, a następnie kontynuowali rozmowę.

Gala UFC 297, na której odbędzie się walka Stricklanda z Du Plessisem odbędzie się 20 stycznia w Scotiabank Arena w Toronto. Wówczas miał stoczyć się również pojedynek Jana Błachowicza z Aleksandarem Rakiciem. Niestety Polak wycofał się z powodu kontuzji barku.