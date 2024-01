Zawodnik KSW przejechał 250 km do hejtera. Wyjął telefon i zaczął nagrywać [WIDEO]

Patryk "Gleba" Tołkaczewski dał się poznać szerszej publiczności, gdy z powodzeniem występował na galach Gromdy, czyli boksu na gołe pięści, gdzie wygrał aż pięć z sześciu pojedynków. W międzyczasie Mariusz Grabowski, właściciel Gromdy, dał mu szansę zawalczyć na gali bokserskiej swojej grupy Tymex, a "Gleba" pokonał Pawła Słowika.

Wiosną Tołkaczewski zadebiutował w MMA. Podczas gali KSW Colloseum II zmierzył się z Krzysztofem Głowackim, byłym bokserskim mistrzem świata. "Gleba" dobrze zaczął walkę, udało się mu nawet być w dosiadzie w parterze. I kiedy wydawało się, że lada chwila znokautuje "Główkę", to doświadczony pięściarz nieoczekiwanie zgasił światło Tołkaczewskiemu potężnym lewym sierpem.

Spotkanie z hejterem

"Gleba" na razie nie ma zakontraktowanej kolejnej walki, więc widocznie ma dużo wolnego czasu, bo właśnie przejechał 250 km, aby stanąć twarzą w twarz z internetowym hejterem. Zawodnik KSW opublikował nagranie z tego spotkania.

- Stoi naprzeciwko mnie ojciec mojego hejtera i właśnie pogadaliśmy. Ale muszę być wyrozumiały, by żyć w zgodzie z samym sobą. Nie będę wam pokazywał, kto to jest. Porozmawiałem z całą rodziną. Przeprosili mnie i to mi wystarczy - oświadczył "Gleba".

- Jeszcze raz bardzo dziękuję za wyrozumiałość i bardzo przepraszam za syna. To już na pewno się nigdy nie powtórzy - mówi głos zza telefonu.

- Tyle mogłem zrobić. Pamiętajcie, nie hejtujcie - podsumował Tołkaczewski.