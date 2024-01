Kosecki zdradził, ile zarobi w Fame MMA. Nawiązał do Fabijańskiego

Jakub Kosecki już od pewnego czasu wyrażał chęć spróbowania się w freak fightach. - Lubię kontrowersje, lubię show, więc wydaje mi się, że to wszystko fajnie by się skleiło. Myślę, że luty to jest taki optymalny czas, ale tylko i wyłącznie dlatego, że ja nie chciałbym przystąpić do walki, aby po prostu do niej przystąpić. Ja bym chciał się do tej walki za***iście przygotować, pokazać się pod względem sportowym z za***istej strony - w rozmowie z Mateuszem Kaniowskim.

Jakub Kosecki przyjął ofertę od Fame MMA. Zdradził, ile zarobi

O tym, że dostanie walkę, dowiedzieliśmy się podczas niedawnej gali Fame Reborn. Pięciokrotny reprezentant Polski zawalczy na lutowej gali Fame 20 w Krakowie. Jego rywalem będzie streamer Łukasz "Tuszol" Tuszyński. W piątek, 5 grudnia Kosecki udzielił obszernego wywiadu kanałowi WeszłoTV, w którym został poruszony temat zarobków za walkę.

- Wiadomo, że pieniądze są fajne, dużo się otwiera różnych innych drzwi, także nie będę ukrywał, że pieniądze też mają jakieś przełożenie, że zerknąłem i w swoim czasie zaakceptowałem ofertę - zaczął.

- Zawsze grałem w piłkę, tak naprawdę poświęciłem temu swoje życie. Zawsze kręciło mnie dostanie po mordzie, albo komuś danie po mordzie, chociaż nigdy w swoim życiu tego nie zrobiłem. Nigdy się nie biłem, teraz oczywiście trenuję i mam to już wszystko za sobą - stwierdził.

33-latek nie chciał ujawnić, ile otrzyma za swoją walkę, zdradził natomiast, ile może zainkasować w sześciu pojedynkach.

- Nie chcę mówić w przybliżeniu, jakie to są kwoty. Fabijański dostał pół miliona, ja jeszcze taką osobą nie jestem, żeby móc tyle dostać, chociaż na pewno będziemy do tego dążyć. Aczkolwiek mam podpisany kontrakt na więcej walk niż Fabijański, więc summa summarum wydaje mi się, że jesteśmy równo. Na sześć walk - zakończył.

Kosecki od lipca 2022 roku występuje w czwartoligowym KTS Weszło. W przeszłości grał m.in. w Legii Warszawa, Śląsku Wrocław czy Lechii Gdańsk.

Gala Fame MMA 20 odbędzie się 10 lutego w krakowskiej Tauron Arenie.