Prime Show MMA wymyśliło szalony turniej. Tego jeszcze nie było

W turnieju "Igrzyska Gladiatorów" wystartuje ośmiu zawodników w czterech parach, którzy będą rywalizowali w półfinałach w myśl zasady "każdy na każdego". Formułą starć podczas turnieju będzie MMA. "Nie ma przypisanych przeciwników i istnieje możliwość atakowania dwóch na jednego" - czytamy w oświadczeniu organizatorów.

Na razie poznaliśmy czterech uczestników, czyli połowę. O triumf zawalczy m.in. Tomasz Olejnik, który kolekcjonuje porażki. Ostatni swój ostatni pojedynek przegrał, gdy z Sebastianem Fabijańskim nie dali rady pokonać Sylwestra Wardęgi i Wojciecha Golii.

W zawodach wystartuje też Przemysław Kolarczyk. "Koral" przegrał dwie poprzednie walki (pokonał go m.in. Kuba Nowaczkiewicz). W "Igrzyskach Gladiatorów" powalczy też Maciej "Stary Wiewiór" Wiewiórka, który jest ojcem Maksymiliana, mistrza FAME MMA. "Stary Wiewiór" był w oktagonie raz, ale dostał oklep od Jacka Murańskiego.

Prime Show MMA ogłosiło także "Dredziastego". Co o nim wiadomo? "Hubert ostatni raz pojawił się w oktagonie w 2022 roku, stając do walki z Kubą Nowaczkiewiczem i niestety przegrywając pojedynek już na początku drugiej rundy. Jego obecny bilans to 0-1, co stanowi idealną okazję dla niego, aby powrócić w wielkim stylu podczas igrzysk" - czytamy.

Gdy poznamy wszystkich uczestników, to odbędzie się losowanie par. To, co łączy wszystkich powyższych zawodników, to absolutny brak umiejętności sportowych, więc fani freak fightów mogą liczyć na kolejne absurdalne walki. Na razie federacja Prime skupia się na sobotniej gali.

