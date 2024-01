"Boks niszczy". Tak dzisiaj wygląda Andrzej Gołota. Właśnie skończył 56 lat

Andrzej Gołota jest jednym z najlepszych pięściarzy w historii polskiego boksu. Przez ponad 20 lat zawodowej kariery zdobywał liczne tytuły największych organizacji na świecie choćby WBA czy IBF. Do jego najcenniejszych sukcesów należą jednak brązowe medale - igrzysk olimpijskich w Seulu (1988) oraz mistrzostw Europy w Atenach (1989).

Andrzej Gołota świętuje 56. urodziny. Tak wygląda obecnie

Nie tak dawno informowaliśmy o spotkaniu Gołoty z jednym z byłych rywali Riddickiem Bowe'em. Podczas zamieszczonego w mediach materiału widać było, że obaj mężczyźni nie są w zbyt dobrej formie, ponieważ spacerują w bardzo powolnym tempie, a na dodatek Amerykanin miał problemy z wysławianiem się. "To straszne, jak boks ich zniszczył" - pisali fani.

Andrzej Gołota obchodzi właśnie w piątek 5 stycznia 56. urodziny. Od wielu lat wspólnie z żoną Mariolą mieszkają w Stanach Zjednoczonych, a kobieta co jakiś czas zamieszcza w mediach społecznościowych zdjęcia byłego pięściarza. Po raz ostatni miało to miejsce 13 grudnia, kiedy uwieczniła pobyt Gołoty w biurze. "Zabierz męża do pracy" - podpisała. Biorąc pod uwagę tę fotografię, mężczyzna wygląda dużo lepiej, niż podczas spotkania z Bowe'em.

Dzięki mądrze zainwestowanym podczas kariery pieniądzom Gołota może teraz pozwolić sobie na spokojne życie w Chicago, gdzie posiada ogromną posiadłość. Jak informuje "Super Express", zarobił w ringu łącznie ok. 10 milionów dolarów, na co składały się wpływy z walk oraz od sponsorów. Rzekomo za samo starcie z Mikiem Tysonem zainkasował 3,5 mln dolarów, natomiast za pojedynek z Lennoxem Lewisem - 2 mln.

Gołota nie myśli obecnie o powrocie do Polski, choć co jakiś czas zdarza mu się przylecieć do kraju. Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia zmarł jego były trener Janusz Gortat. "Był jednym z pierwszych trenerów męża w boksie amatorskim i na zawsze pozostał jego przyjacielem" - napisała Mariola Gołota na Instagramie.