Głowacki złapany na dopingu. Co z KSW? Lewandowski ogłasza

Brytyjski dziennikarz Michael Benson poinformował, że Krzysztof Głowacki uzyskał pozytywny wynik testu antydopingowego z przegranego pojedynku z Richardem Riakporhe, a w jego organizmie znaleziono boldenon (tzw. anabolik nowej generacji). To skończyło się czteroletnią dyskwalifikacją w boksie, a więc najbardziej dotkliwą karą wedle przepisów. Po kilku godzinach Głowacki postanowił odpowiedzieć na zarzuty i przekazał w oświadczeniu, że nigdy świadomie nie wziął żadnego niedozwolonego środka, a ta wpadka nie była powodem decyzji o zmianie dyscypliny z boksu na MMA.

"Przez całą karierę nie stosowałem jakichkolwiek niedozwolonych środków. Sugestie, że zrezygnowałem z kariery bokserskiej przez doping totalnie mijają się z prawdą. Próbka B nigdy nie została zbadana, ani też nie zostałem poddany innym badaniom. Jest mi ogromnie przykro, bo przez całą moją karierę byłem czysty i wszystko, co osiągnąłem zawdzięczam swojej ciężkiej pracy" - przekazał Głowacki. Z raportu UKAD wynika, że Głowacki nigdy nie zdecydował się na zbadanie próbki B, mimo że miał do tego pełne prawo.

KSW zabrało głos po karze dla Głowackiego. Co dalej z "Główką"?

Po porażce z Riakporhe Głowacki zdecydował się na kontynuowanie kariery sportowej w MMA i dołączył do KSW. "Główka" spektakularnie znokautował Patryka "Glebę" Tołkaczewskiego podczas KSW Colosseum 2, a jego cios został nominowany w plebiscycie World MMA Awards w kategorii "nokaut roku". - W boksie bijemy bardzo mocno, takie rękawiczki są tylko za do ochrony rąk. W tych rękach jest wiele siły. To było instynktowne - tłumaczył Głowacki po walce. Ten pojedynek odbył się w kategorii ciężkiej, ale "Główka" zapowiedział, że kolejne starcia będą już w kategorii półciężkiej, czyli do 93 kg.

Pozytywny wynik testu antydopingowego Głowackiego spowodował, że pojawiło się sporo pytań, czy to będzie miało wpływ na jego przyszłość w MMA i kontrakt z KSW. Do sprawy postanowił odnieść się Martin Lewandowski, a więc współwłaściciel federacji. - Nic się nie zmienia. Nie dotyczy to KSW, bo nie działo się to pod auspicjami federacji. Lepiej będzie, by Krzysztof wypowiedział się na ten temat. To było za czasów, gdy robił karierę w rękawicach bokserskich. Dlatego nie jestem upoważniony do komentowania sprawy - skomentował Lewandowski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

To zatem oznacza, że kolejna walka Głowackiego w KSW jest niezagrożona. "Główka" zapowiedział w rozmowie z TVP Sport, że kolejną walkę stoczy pod koniec lutego, a więc podczas KSW Epic w Gliwicach. - Jestem teraz w KSW i na tym całkowicie się skupiam. Mam długi kontrakt i nie wyobrażam sobie, by w wieku 41 lat wrócić do ringu. Nie będzie już do czego wracać. Po co mam dostawać w łeb od młodych? Nie ma o czym gadać - tłumaczył Głowacki.

Głowacki to jeden z najlepszych polskich pięściarzy w XXI wieku, który był mistrzem świata WBO w wadze junior ciężkiej. Jego pierwsza porażka miała miejsce w 2016 roku, gdy został wypunktowany przez Ołeksandra Usyka. Potem pokonał go też Marius Briedis i Lawrence Okolie.