Najman się zagotował. Zapowiedział, że to koniec

Marcin Najman po raz pierwszy zmierzył się z Adrianem Ciosem dwa miesiące temu, kiedy na gali Clout MMA 2 został zdyskwalifikowany za nieprzepisowe ciosy w tył głowy. Mimo że jego rywal został wyniesiony z klatki na noszach, to błyskawicznie zapowiedziano, że dojdzie do rewanżu. I tak też się stało, natomiast rozstrzygnięcie znów pozostawiło wiele do życzenia.

Zobacz wideo "Ten sezon jest dla nas koszmarny". Łukasz Kaczmarek po ostatnim meczu w 2023 roku

Marcin Najman nie wytrzymał. Powiedział wprost, czy dojdzie do trylogii z Adrianem Ciosem

Najman dobrze rozpoczął pojedynek od niskiego kopnięcia, które zachwiało rywalem. Mimo to zakończenie było dokładnie takie samo, jak podczas pierwszego pojedynku, ponieważ 44-latek kilkukrotnie nieprzepisowo uderzył rywala w tył głowy. I choć pierwotnie sędzia jedynie odjął mu za to punkt, to po kolejnych atakach był już bezwzględny i postanowił zakończyć starcie. - Walczmy, do c***a walczmy - krzyczał Najman, a publika zgromadzona na gali go oklaskiwała.

Błyskawicznie w sieci pojawił się zatem pomysł zorganizowania trylogii pomiędzy zawodnikami. I choć wydawało się to logicznym rozwiązaniem, to okazuje się, że zupełnie inne plany ma Najman.

- Nie będzie trzeciej walki z Unikiem. Nie da się walczyć z kimś, kto walczyć nie chce, tylko specjalnie nadstawia łeb, pomimo iż teoretycznie jest w dogodnej pozycji do walki - napisał na Twitterze.

Podczas piątkowej gali doszło do innych niezwykle ciekawych starć. W walce wieczoru Jakub Wawrzyniak bezlitośnie rozprawił się z Tomaszem Hajtą, Zbigniew Bartman sensacyjnie pokonał Błażeja Augustyna, natomiast Wojciech "Rekordzista" Sobierajski zwyciężył pojedynek z byłym zawodnikiem KSW Grzegorzem "Szulim" Szulakowskim. Mimo wszystko najwięcej emocji dostarczyła walka Denisa Załęckiego, który znów totalnie się skompromitował.

Najbliższa gala Clout MMA 4 odbędzie się już 9 marca w Atlas Arenie w Łodzi. Najprawdopodobniej nie zobaczymy na niej Załęckiego, natomiast wiemy, że w walce wieczoru zmierzą się Lexy Chaplin oraz Marta Linkiewicz.