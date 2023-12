Załęcki wypalił po kompromitacji na Clout MMA 3. Zobacz, co powiedział [WIDEO]

Walka rozpoczęła się od kopnięcia Załęckiego, po którym upadł on na matę. Masiak pozostawał niewzruszony po próbach high kicków ze strony rywala. Ten z kolei upadał niemal po każdym ciosie swojego przeciwnika. Tuż przed końcem pierwszej rundy pojedynku Załęcki zaczął utykać na jedną nogę.

REKLAMA

Zobacz wideo Zaskakujący prezent na urodziny. Salahdine Parnasse rusza po trzeci pas

Po interwencji lekarza dopuszczono Załęckiego do walki w drugiej rundzie. Ta wyglądała bardzo podobnie jak poprzednia. "Bad Boy" co chwilę się przewracał, a sędzia w końcu go ostrzegł: - Jeszcze raz i kończymy tę walkę - powiedział. W końcu faktycznie pojedynek został przegrany, a Masiak został jego zwycięzcą.

- To jest kpina. Ja go nawet za bardzo nie uderzyłem, on kładł się przed moim ciosem. To jest wstyd, gościu, patałachu, kłamco. Upadał, próbował kopać na ziemi. Nie po to tu przyszedłem. Nie wiem, po co on tu przyszedł - powiedział zirytowany Masiak po ogłoszeniu werdyktu.

Szybko przed kamerami stanął też Denis Załęcki i powiedział, dlaczego walka wyglądała tak, a nie inaczej. Jego wypowiedź opublikował YouTube'owy kanał MMA-bądź na bieżąco:

- Nie ma co pi*****ić, głowa siadła. Nie ma co zganiać na kontuzje, siadła głowa. Tak jak mogę Wam powiedzieć, na ulicy jest w stu procentach walki wszystko do końca, wszystko zawsze wygrywam, czy teraz, czy zaraz. Wychodzę do klatki i nie wiem, co się dzieje. Muszę iść chyba do psychologa sportowego naprawić głowę, bo nie wiem, co się dzieje. Presja ludzi myślę, że mnie zjada. To, co uczę się na treningach, na sparingach, nic nie wychodzi. Zamyka się tam w sobie. Nie ma co tutaj robić z siebie c**j wie kogo. Po prostu szczerze muszę iść do psychologa normalnego czy sportowego - powiedział Załęcki na gorąco po walce z Patrykiem "Wielkim Bu' Masiakiem.

CLOUT MMA 3 - WYNIKI: