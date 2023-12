Niebywałe sceny na koniec Clout MMA. Czegoś takiego jeszcze nie było. Komentatorzy oniemieli

Między tymi zawodnikami szczególnie iskrzyło podczas ostatniej konferencji przed Clout MMA 3. Natan "Bóg Estetyki" Marcoń starał się prowokować Denisa "Bad Boya" Załęckiego, a gdy zawodnicy pojawili się w tzw. icewallu do "face to face", Marcoń zaczął kopać w plastikową szybę. Konstrukcja nie wytrzymała i było blisko, by zawodnicy zrobili sobie krzywdę. We wszystko wplątał się Denis Labryga, który uderzył Marconia kulą ortopedyczną.

Wydawało się, że do ich walki finalnie nie dojdzie, bo Załęcki kilka minut wcześniej przegrał z Patrykiem "Wielkim Bu" Masiakiem. Dodatkowo "Bad Boy" w trakcie walki utykał na nogę. Finalnie Załęcki wyszedł do oktagonu.

Marcoń od razu "odklepał" w oktagonie. Dodatkowy "pojedynek" zostawia niesmak

Wydawało się, że Załęcki ruszy odważnie na rywala. Minęły dwie sekundy od momentu, gdy wybrzmiał gong na start pierwszej rundy, a Marcoń upadł teatralnie w oktagonie i pokazywał, że miało dojść do kontuzji, więc od razu "odklepał". To miało być zgodne z regulaminem, więc sędzia od razu przerwał walkę. To sprawiło, że Załęcki był wściekły, a dodatkowo do oktagonu wskoczył kontuzjowany Denis Labryga, który chciał mu wymierzyć sprawiedliwość. We wszystko wmieszali się ochroniarze. "Bez komentarza" - stwierdził jeden z komentatorów, a kolejny dodał, że ma nadzieję, że nie będzie musiał komentować już podobnej sytuacji. Wszyscy zgodnie uznali, że czegoś takiego nie widzieli i nie dało się tego przewidzieć.

Ostatecznie Załęcki i Marcoń zostali odprowadzeni do szatni, a ta walka na zakończenie Clout MMA 3 została uznana za nieodbytą. Arkadiusz Pan Pawłowski, czyli konferansjer gali zapowiedział, że wobec zawodników zostaną wyciągnięte konsekwencje. O działaniach federacji prawdopodobnie dowiemy się w najbliższych dniach. "Gdyby nie ta noga... przepraszam Denisów, że nie zarobili ani złamanego grosza" - napisał ironicznie Marcoń tuż po walce na platformie X.

