Kompromitacja Załęckiego na Clout MMA. Ale żenada. "Kpina"

Do tego starcia miało nigdy nie dojść, ale ostatecznie Denis "Bad Boy" Załęcki i Patryk "Wielki Bu" Masiak postanowili rozwiązać swój konflikt w oktagonie podczas Clout MMA 3. - Wypomina mi się, że biję się ze słabymi zawodnikami. On się nie bije w ogóle, tylko wychodzi do dużych nazwisk i mówi, że "przegrałem, ale z kim" - mówił "Wielki Bu" tuż po ogłoszeniu pojedynku. Kibice spodziewali się, że ta walka będzie niezwykle wyrównana, a Załęcki mógł się zrehabilitować za ucieczkę z oktagonu przy okazji walki z Danielem Omielańczukiem.

Załęcki upadał co kilka sekund. Sędzia aż w końcu to przerwał. "Patałach"

Załęcki zaczął walkę od latającego kopnięcia, po którym upadł na matę. Potem pojawiły się pretensje, że "Wielki Bu" zadał cios rywalowi w parterze, ale tego nie było. Masiak nic sobie nie robił z prób high kicków od jego rywala. Załęcki upadał po niemal każdym ciosie przeciwnika, natomiast sędzia nie zaczął go odliczać. "Bad Boy" był zdeprymowany tym, z jaką łatwością jego rywal radził sobie z jego próbami. - No bez jaj - wykrzyczał "Wielki Bu" po kolejnym upadku Załęckiego. Tuż po pierwszej rundzie Załęcki utykał na nogę.

Ostatecznie Załęcki został dopuszczony do drugiej rundy po interwencji lekarza. - Jeszcze raz i kończymy tę walkę - stwierdził sędzia po jednym z kolejnych upadków Załęckiego. Walka została przerwana przez sędziego, więc "Wielki Bu" został zwycięzcą. - To jest kpina. Ja go nawet za bardzo nie uderzyłem, on kładł się przed moim ciosem. To jest wstyd, gościu, patałachu, kłamco. Upadał, próbował kopać na ziemi. Nie po to tu przyszedłem. Nie wiem, po co on tu przyszedł - mówił zirytowany Masiak w wywiadzie po walce.

- Jeśli mógłbym prosić, to chciałbym zmierzyć się z Danielem Omielańczukiem. W tej samej formule, co ta lebiega - podsumował "Wielki Bu".

