Awantura na Clout MMA! Najman znów zdyskwalifikowany!

Między Marcinem Najmanem a Adrianem Ciosem negatywna atmosfera jest już od poprzedniej gali Clout MMA, zaczynając od różnych programów, a kończąc na starciu w oktagonie. Tam Najman przegrał z dużo młodszym i lżejszym rywalem, a dodatkowo został zdyskwalifikowany za nieprzepisowe ciosy w tył głowy. Złożenie protestu nie przyniosło oczekiwanego rezultatu, więc wynik tego starcia się nie zmienił. Szansa do rewanżu pojawiła się podczas trzeciej edycji.

REKLAMA

Zobacz wideo Zaskakujący prezent na urodziny. Salahdine Parnasse rusza po trzeci pas

Najman został zdyskwalifikowany. Gorąco było także po walce

Początek był dosyć spokojny po obu stronach. Było więc zupełnie inaczej, w porównaniu do ich pierwszej walki. Najman zadał low kicka jako pierwszy, a potem zawodnicy weszli w klincz. Cios zdołał obalić rywala cięższego o ponad 20 kg, a potem zaczął krzyczeć w oktagonie, gdy dostał uderzenia w tył głowy. Najman otrzymał ujemny punkt za te uderzenia, więc scenariusz z ich pierwszego pojedynku się powtórzył. Po przerwie walka wróciła do parteru, a Cios zdołał doprowadzić do dosiadu.

Najman nie wyciągnął wniosków i po raz kolejny zadawał ciosy w tył głowy, na co jego rywal zareagował błyskawicznie. - On znowu to robi. Specjalnie to robi - krzyczał Cios przy kolejnej przerwie. Najman dostał drugi ujemny punkt, a trzeci oznaczałby dyskwalifikację. I ostatecznie do wspomnianej dyskwalifikacji doszło, przy bardzo głośnych okrzykach jego rywala. Najman zarzekał się, że uderzał przeciwnika w bok głowy, a nie w tył, natomiast sędzia widział wszystko dokładnie.

Równie gorąco było już po zakończeniu pojedynku. - Jeśli jestem w dosiadzie i mam niewygodną pozycję, to mam prawo uderzać i się bronić. Nie można cały czas gadać, że dostaje się w tył głowy. To jak mam go uderzać? Nie wiem, może w K-1 mamy to rozwiązać. Walczmy, do c***a walczmy - krzyczał Najman, a publika zgromadzona na gali go oklaskiwała. - Najman wie, że nie byłby w stanie mnie pokonać. Życie, Najman nie umie się na*******ać, jest p***ą - odpowiedział krótko Cios.

Potem w klatce pojawił się Paweł Jóźwiak, który został wyzwany do walki przez Ciosa.

CLOUT MMA 3 - lista walk: