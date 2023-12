Boom! Bartman znokautował Augustyna. Jeden kopniak i koniec

Błażej Augustyn i Zbigniew Bartman mają za sobą debiut we freak fightach na gali Clout MMA. Były piłkarz Lechii Gdańsk wszedł w miejsce Pawła Bomby i pokonał Dominika Pudzianowskiego jednogłośnie na punkty. Z kolei były siatkarz wygrał z Tomaszem Hajtą przez efektowne duszenie zza pleców w drugiej rundzie. - Śmieję się, bo wielu ludzi mnie lekceważy, a nie jednego koksa pod dyskoteką usadziłem, więc nie obawiałem się w ogóle dzisiejszej walki - mówił Sport.pl Augustyn już po walce.

REKLAMA

Zobacz wideo Zaskakujący prezent na urodziny. Salahdine Parnasse rusza po trzeci pas

Kontuzja ręki zakończyła walkę. Siatkówka lepsza od piłki nożnej. "Dominująca"

Bartman zaczął walkę od mocnego low kicka, na co Augustyn odpowiedział błyskawicznie. Były piłkarz wydawał się być dużo aktywniejszy, ale potem nagle dostał high kicka, po którym padł w oktagonie i był liczony. Bartman starał się ponowić atak nogą, ale Augustyn po upadku złapał się za rękę. Do klatki wszedł lekarz, po którym Augustyn nie został dopuszczony do dalszej rywalizacji. Tym samym Bartman wygrywa drugi pojedynek z rzędu w organizacji.

- Przykro mi, że Błażej doznał urazu. Cieszę się, że tak to się potoczyło. Jak mam być szczery, to nie jestem do końca zadowolony ze swojej dyspozycji. High kick był fajny, akurat nieźle kopię. Siatkówka jest dominującą dyscypliną także w Clout MMA - mówił Bartman tuż po walce. Jednocześnie wyzwał do walki Adriana Ciosa, z którym siatkarz starł się w trakcie konferencji i zapowiedział mu "wychowawczy wp****ol".

CLOUT MMA 3 - lista walk: