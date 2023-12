Były zawodnik KSW pokonany na Clout MMA!

Wojciech "Rekordzista" Sobierajski dokonał niebywałej rzeczy jesienią tego roku, kiedy to przeszedł najtrudniejszy szlak w Tatrach na bosaka. Wcześniej wszedł boso na Kilimandżaro czy zdobył Rysy, gdzie wniósł kamień ważący 50 kg. Sobierajski ma za sobą sporo pojedynków w amatorskim boksie, a na Clout MMA 1 w imponujący sposób pokonał Piotra Pająka w pierwszej rundzie.

Na Clout MMA 3 zadanie dla Sobierajskiego było już dużo trudniejsze, bowiem jego rywalem był Grzegorz "Szuli" Szulakowski, a więc były zawodnik KSW, który ma za sobą walki z Normanem Parke, Mateuszem Gamrotem czy Marianem Ziółkowskim. Pojedynek odbył się w formule bokserskiej w małych rękawicach.

"Rekordzista" się nie zatrzymuje. Pełna inicjatywa i kontrola

Wydawało się, że "Szuli" będzie starał się skracać dystans, natomiast inicjatywa na początku była po stronie "Rekordzisty". Sobierajski dobrze też pracował na nogach, więc był w stanie szybko reagować na szarże ze strony Szulakowskiego. Pod koniec pierwszej rundy "Szuli" był liczony po tym, jak potknął się w oktagonie. "Rekordzista" starał się zadawać ciosy głównie lewą ręką, w poszukiwaniu lewego sierpowego. Pierwszą rundę wygrał 10:8.

Sobierajski dostał ostrzeżenie od sędziego po tym, jak trafił rywala palcem w oko. W drugiej rundzie jednak w pełni kontrolował przebieg starcia i nie pozwalał na to, by Szulakowski przejął inicjatywę i bardziej zaryzykował. "Szuli" wiedział, że musi poszukać obalenia w trzeciej rundzie i szybko zmusił rywala do cofnięcia się pod siatkę. Na niewiele jednak się to zdało, więc po trzech pełnych rundach Sobierajski wygrał walkę jednogłośną decyzją sędziów.

Szulakowski nie ukrywał irytacji po przegranym pojedynku i domagał się od włodarzy zestawienia w formule MMA. "Szuli" postanowił wyzwać do walki Marcina Wrzoska.

