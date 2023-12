Nie żyje 26-letni mistrz. "Tragiczne okoliczności"

Kurtis Chapman urodził się w 1997 roku w Portsmouth. Pierwszą profesjonalną walkę stoczył w 2014 roku w wieku 17 lat. Kilka lat temu zdobył tytuł RevPro British Cruiserweight stając na czele dywizji. Mistrzem był także w 2018 roku. W środowisku znany był pod pseudonimem "Mad Kurt", co w tłumaczeniu na język polski znaczy "Szalony Kurt".

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka miłość w polskim boksie. "Cicha woda brzegi rwie"

Wrestling. Nie żyje Kurtis Chapman. Wielka Brytania w żałobie

W piątek 29 grudnia promotorzy jego federacji poinformowali o śmierci Kurtisa Chapmana. "My, w Revolution Pro Wrestling, jesteśmy załamani informacją o stracie naszego drogiego przyjaciela Kurtisa Chapmana. Byliśmy świadkami tego, jak Kurtis zmieniał się z dziecka w młodego mężczyznę. Kochał wrestling i ciągle doskonalił się we wszystkich aspektach swojego życia. Nigdy go nie zapomnimy" - przekazano w oficjalnym komunikacie na platformie X.

Federacja we wpisie pożegnalnym przekazała też swoje kondolencje rodzinie i przyjaciołom. Podkreślono, że 26-latek był jednym z najbardziej utalentowanych zawodników w tej dyscyplinie. "Najbardziej obdarowany" - czytamy.

Przyczyna śmierci Brytyjczyka nie jest na razie znana. Według angielskich mediów doszło do niej jednak w "tragicznych okolicznościach". Nie wiadomo, czy chodzi o wypadek, czy jakieś inne zdarzenie.

Chapman ostatnią walkę stoczył w czerwcu 2023 roku. Wówczas z powodzeniem obronił tytuł Resurgence Arthouse Championship. Fani są zdruzgotani przedwczesnym odejściem sportowca. "To okropna wiadomość", "Po prostu nie mogę w to uwierzyć" - piszą w mediach społecznościowych.