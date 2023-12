Żona posła PiS zadebiutowała w Clout MMA. Sceny. "Prawdziwy freak fight"

To jedyna walka kobiet podczas gali Clout MMA 3, natomiast jeszcze przed rozpoczęciem gali wzbudzała ogromne emocje. Monika Laskowska ma już za sobą pierwsze starcie we freak fightach na Clout MMA 1, gdzie pokonała Nikolę 'Nikitę' Alokin po drugiej rundzie przez TKO. Naprzeciw "Najlepszej Polskiej Dziennikarki" stanęła Marianna Schreiber, żona Łukasza Schreibera, polityka Prawa i Sprawiedliwości, choć ta zarzekała się, że nie wejdzie do świata freak fightów. Podczas ostatniej konferencji Schreiber koronowała się na "królową freak fightów".

"Prawdziwy freak fight". Żona polityka PiS-u wygrywa w debiucie

"To jest prawdziwy freak fight" - stwierdzili komentatorzy gali już na początku pierwszej rundy. Schreiber błyskawicznie ruszyła do Laskowskiej i starała się ją trafić "wiatrakami". Potem zawodniczki weszły w klincz i Laskowska szukała możliwości do obalenia przeciwniczki. Nie brała pod uwagę innego scenariusza w tej rundzie. Schreiber starała się trafić Laskowską kolanami i to ona zadała więcej celnych ciosów, więc na kartach punktowych pierwsza runda była na jej konto.

Laskowska weszła dużo lepiej w drugą rundę i szybko trafiła rywalkę dwoma prawymi sierpowymi. W ciosach Schreiber nie było widać techniki, sporo tych prób było nieprzemyślanych i niecelnych. Potem tempo starcia znacznie spadło. Schreiber zbyt często łapała się za siatkę, przez co otrzymała ujemny punkt w drugiej rundzie. Pod koniec rundy Schreiber zdołała zajść za plecy rywalki i ją obalić, natomiast nie zdołała doprowadzić do duszenia trójkątnego.

Trzecia runda też się zaczęła od szybkiego wejścia w klincz. Schreiber trzymała Laskowską za głowę, ale w tej pozycji tylko "Najlepsza Polska Dziennikarka" zadawała jakiekolwiek ciosy. Próby obu zawodniczek były przewidywalne. Schreiber starała się kontrolować dystans do samego końca. Na kartach punktowych ostatecznie górą okazała się Schreiber, po jednogłośnej decyzji sędziów. Po wszystkim Schreiber popłakała się, założono jej na głowę koronę, a po pierwszym pytaniu od reportera w oktagonie nie mogła wydusić z siebie słowa.

