Co za wojna w Clout MMA! Dwa nokauty w jednej walce. Polała się krew

Podczas gali Clout MMA 2 doszło do historycznego zestawienia, w którym Rafał "Boro" Borowski zmierzył się z dziesięcioma przeciwnikami. Ostatecznie "Boro" przetrwał wszystkie pojedynki i wygrał to starcie. Uczestnikami tego historycznego starcia byli zawodnicy, którzy zmierzyli się ze sobą podczas trzeciej edycji gali. Po jednej stronie znaleźli się Mateusz "Mavs" Szczypior i Krystian "Świstak" Bajor, a po drugiej - Fabian "Banersky" Baner i Alan "Antena" Stępień. Formuła tej walki to K-1 oraz małe rękawice.

REKLAMA

Zobacz wideo Zaskakujący prezent na urodziny. Salahdine Parnasse rusza po trzeci pas

"Mavs" i "Świstak" górą w walce duetów. Podwójne TKO

Zawodnicy szybko się podzielili na początku pojedynku - "Mavs" rywalizował z "Banerskym" a "Świstak" z "Anteną". Zwłaszcza w tej pierwszej parze pojawiło się sporo mocnych ciosów. "Banersky" był liczony raz w trakcie rundy i potrzebował przerwy po uderzeniu w krocze, ale zdołał przetrwać. Na kartach punktowych duet "Mavs" - "Świstak" zdecydowanie wygrał pierwszą rundę. O ile walka "Świstaka" z "Anteną" była dosyć wyrównana, to w drugiej parze "Mavs" miał ogromną przewagę nad przeciwnikiem.

W drugiej rundzie "Banersky" został trafiony w nos przez rywala i nie został dopuszczony do dalszej rywalizacji. Najprawdopodobniej nos Banera został złamany. Ostatecznie nie doszło do roszady, więc potem w klatce został "Świstak" i "Antena". - On nie ma siły - krzyczał narożnik "Świstaka". Po tym, jak "Antenie" wypadł ochraniacz, "Świstak" zadał mu cios w twarz. "Antena" był liczony przez sędziego, więc walka zakończyła się przed czasem po podwójnym TKO.

CLOUT MMA 3 - lista walk: