Rewolucja w Clout MMA. Tego jeszcze nie było. "Najbardziej szalona"

W piątek 29 grudnia w Warszawie odbędzie się gala Clout MMA 3 Santa Clout, podczas której dojdzie do kilku hitowych pojedynków. Tomasz Hajto zmierzy się z Jakubem Wawrzyniakiem, Zbigniew Bartman z Błażejem Augustynem oraz żona polityka PiS-u Marianna Schreiber z Moniką Laskowską. W klatce ma pojawić się także Marcin Najman, "Wielki Bu" oraz Denis Załęcki.

Clout MMA. Będzie nowy format. Hitowa walka już dziś!

W piątek przedpołudniem oficjalna strona federacji przekazała, że podczas gali ma dojść także do rewolucyjnej walki w nowym formacie. Natan "Bóg Estetyki" Marcoń vs. Denis Labryga mają zmierzyć się w formule PUNCHAIR. To oznacza, że będą oni mierzyć się... na siedząco.

"Trzy rundy ostrej bitki. Zawodnicy siedzą w niewielkim odstępie od siebie. Nie ma mowy o chwytaniu przeciwnika - można jedynie uderzać, trzymając się drugą ręką specjalnego uchwytu. Jeśli dwie rundy nie przyniosą rozstrzygnięcia, w trzeciej do gry wchodzą obie ręce" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Organizatorzy zapowiadają, że może to być jedna z ciekawszych walk. "To może być walka w NAJBARDZIEJ SZALONEJ formule walk w historii freak-fightów. Na czym będzie polegało PUNCHAIR? MARCOŃ i LABRYGA staną przed brutalnym wyzwaniem" - przekazano.

Gala Clout MMA 3 odbędzie się już w piątek 29 grudnia w Studiu Polsat 1600 w Warszawie. Planowo ma rozpocząć się o godzinie 20:00. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna tylko po wykupieniu PPV (pay-per-view) na stronie cloutmma.tv. Dostępne są pakiety w cenie 34,99 oraz 39,99 zł.