O której gala Clout MMA 3. Gdzie oglądać? Ile kosztuje PPV? [TRANSMISJA NA ŻYWO, KARTA WALK]

Zarządzana m.in. przez Sławomira Peszkę oraz Lexy Chaplin organizacja Clout MMA rozpoczęła funkcjonowanie tuż po zakończeniu projektu High League. Od samego początku narzuciła sobie bardzo dużą częstotliwość wydarzeń, ponieważ jej pierwsza gala odbyła się w sierpniu, a następna już w październiku. Widać, że włodarze nie zamierzają redukować tempa, dlatego jeszcze przed zakończeniem roku po raz trzeci przedstawią fanom swój produkt.

Gala Clout MMA 3. O której godzinie? Jaka wygląda karta walk? Hitowe starcie Hajty z Wawrzyniakiem

Podobnie jak podczas poprzednich edycji bohaterami najważniejszych starć są: Tomasz Hajto, który zmierzy się z Jakubem Wawrzyniakiem, Marcin Najman walczący z Adrianem Ciosem oraz Denis Załęcki, rywalizujący najpierw z Patrykiem "Wielkim Bu" Maślakiem, a następnie - jeśli lekarze na to pozwolą - z Natanem Marconiem. Obaj panowie pokazali, że dosłownie się nienawidzą, przez co podczas konferencji prasowej doszło między nimi do ogromnej awantury.

Ponadto w karcie możemy zobaczyć powracającego do klatki po zwycięstwie z Hajtą Zbigniewa Bartmana, byłego zawodnika organizacji KSW Grzegorza "Szuliego" Szulakowskiego oraz debiutującą w sportach walki żonę polityka PiS-u Łukasza Schreibera Mariannę. "Królowa freak fightów", która nadała sobie ten tytuł na jednym z ostatnich programów, zawalczy z "Najlepszą Polską Dziennikarką" Moniką Laskowską.

Karta walk Clout MMA 3 Santa Clout:

Tomasz "Gianni" Hajto vs. Jakub Wawrzyniak (K-1, małe rękawice)

Marcin "El Testosteron" Najman vs. Adrian Cios (MMA)

Denis "Bad Boy" Załęcki vs. Patryk "Wielki Bu" Masiak (K-1, małe rękawice)

Zbigniew Bartman vs. Błażej Augustyn (MMA)

Wojciech "Rekordzista" Sobierajski vs. Grzegorz "Szuli" Szulakowski (Boks, małe rękawice)

Marianna "Hiporytka" Schreiber vs. Monika "Najlepsza Polska Dziennikarka" Laskowska (K-1, małe rękawice)

Marcin Siwy vs. Wasyl "Vasyl" Hałycz (Boks, małe rękawice)

Mateusz "Mavs" Szczypior i Krystian "Świstak" Bajor vs. Marcin Szwed i Fabian "Banersky" Baner (K-1, małe rękawice)

Denis "Bad Boy" Załęcki vs. Natan "Bóg Estetyki" Marcoń lub Natan "Bóg Estetyki" Marcoń vs. Denis Labryga *

* Po walce Denisa Załęckiego z Patrykiem Masiakiem lekarze podejmą decyzję czy 26-latek będzie w stanie ponownie wejść do klatki. Jeśli się zgodzą, to zmierzy się on z Natanem Marconiem w formule MMA na dystansie 3x3 minuty.

Clout MMA 3. Kiedy gala? Gdzie oglądać? Ile kosztuje PPV? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

Gala Clout MMA 3 odbędzie się już w piątek 29 grudnia w Studiu Polsat 1600 w Warszawie. Planowo ma rozpocząć się o godzinie 20:00. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna tylko po wykupieniu PPV (pay-per-view) na stronie cloutmma.tv. Dostępne są pakiety w cenie 34,99 oraz 39,99 zł.