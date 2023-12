Kiedy Clout MMA 3? Ile kosztuje PPV? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM, KARTA WALK]

Clout MMA to nowa federacja freak fightowa, której głównymi ambasadorami są influencerka Lexy Chaplin i były reprezentant Polski w piłce nożnej, Sławomir Peszko. Jak dotąd odbyły się dwie gale. Na pierwszej z nich doszło m.in. do walki Tomasza Hajty ze Zbigniewem Bartmanem. Z kolei w drugiej edycji głównym eventem wieczoru było starcie Denisa "Bad Boya" Załęckiego z Danielem Omielańczukiem. Teraz przed kibicami trzecia odsłona gali, Clout MMA 3 Santa Clout. I na niej także nie powinno zabraknąć emocji.

Gala Clout MMA 3. Kiedy i gdzie oglądać? Kto zawalczy?

Trzecia edycja gali odbędzie się już w piątek 29 grudnia o godzinie 20:00. Tym razem miejscem zmagań będzie Studio Polsat 1600 w Warszawie. Jednym z najciekawszych pojedynków będzie walka wieczoru. Zmierzą się w niej dwaj byli piłkarze - Tomasz Hajto i Jakub Wawrzyniak. Dla pierwszego z nich będzie to drugie starcie w karierze - w debiucie przegrał z Bartmanem. Z kolei dla byłego zawodnika Legii Warszawa będzie to pierwszy występ. Obaj panowie zmierzą się w formule K-1, w małych rękawicach.

Kibice z niecierpliwością wyczekują również starcia Marianny Schreiber z Moniką Laskowską. Atmosfera pomiędzy zawodniczkami jest bardzo napięta. O ile "Najlepsza Polska Dziennikarka" miała już okazję walczyć w świecie freak fightów - wygrała z Nikolą Bielą na Clout MMA 1 - o tyle dla Schreiber będzie to debiut. Choć jeszcze kilka miesięcy temu żona polityka PiS zarzekała się, że nie wystąpi na gali, to zmieniła zdanie. Na środowej konferencji mianowała się nawet "królową freak fightów".

Na konferencji gorąco było też pomiędzy Denisem Załęckim a Natanem Marconiem. Stanęli naprzeciw siebie w tzw. icewall'u do "face to face". Po kilku wyzwiskach "Bóg Estetyki" zaczął kopać w plastikową szybę, która oddzielała go od rywala. Ta w pewnym momencie nie wytrzymała i zawodnicy rzucili się sobie do gardeł. Do akcji wkroczył jeszcze Denis Labryga i uderzył Marconia... kulą ortopedyczną.

Nie wiadomo jednak czy dojdzie do walki Załęckiego z "Bogiem Estetyki". Najpierw "Bad Boy" zmierzy się z Patrykiem "Wielkim Bu" Masiakiem. Jeśli lekarze pozwolą mu na kolejny występ, to zmierzy się z Marconiem. W innym przypadku "Bóg Estetyki" zawalczy z Labrygą.

Clout MMA 3. Gdzie oglądać? Ile kosztuje PPV? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Transmisja z gali Clout MMA 3 będzie dostępna po wykupieniu usługi PPV (pay-per-view) na stronie cloutmma.tv. Dostępne są pakiety w cenie 34,99 oraz 39,99 zł. Na godzinę 20:30 przewidziana jest pierwsza walka.

Karta walk Clout MMA 3 Santa Clout: