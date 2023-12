Potężna rozróba przed Clout MMA. Zniszczona klatka. Załęcki w roli głównej [WIDEO]

Podczas piątkowej gali Clout MMA 3 Santa Clout w oktagonie oprócz popularnych internetowych celebrytów zobaczymy również byłych sportowców. Jednym z największych wydarzeń ma być walka Tomasza Hajty z Jakubem Wawrzyniakiem, czyli pojedynek byłych reprezentantów Polski. W środę odbyła się konferencja promująca galę, podczas której miały miejsce kuriozalne sceny.

Marcoń zniszczył klatkę. Wielka bójka na konferencji Clout MMA

Oprócz klasycznego układu miejsc na scenie, na których zasiadali zawodnicy, federacja przygotowała dla fanów freak fightów dodatkową rozrywkę. Na środku umieszczono dużą klatkę podzieloną na pół przy pomocy pleksi. W tzw. icewall'u do "face to face" stanęli Denis "Bad Boy" Załęcki oraz Natan "Bóg Estetyki" Marcoń.

Po kilku wyzwiskach skierowanych w swoje strony w pewnym momencie Marcoń zaczął z całej siły kopać w plastikową szybę, która oddzielała go od rywala. Zawiasy konstrukcji okazały się na tyle wątłe, że pleksi po kilku sekundach nie wytrzymała. Zawodnicy rzucili się sobie do gardeł, po czym rozpętała się wojna. Załęcki za wszelką cenę próbował uderzyć przeciwnika. W klatce nagle pojawił się również Denis Labryga, czyli potencjalny rywal Marconia. Ten dopuścił się jednak karygodnego czynu, atakując "Boga Estetyki" kulą ortopedyczną. Awantura wyglądała naprawdę groźnie.

Co ciekawe, jeszcze nie wiadomo, kto zmierzy się z Marconiem na najbliższej gali. Zasady są następujące: Denis „Bad Boy" Załęcki zawalczy z Patrykiem "Wielkim Bu" Masiakiem. Jeśli Załęcki po tej walce - zdaniem lekarzy - będzie w stanie znowu wejść do klatki, to zawalczy z Natanem. Jeśli Załęcki nie będzie dysponowany, to zamiast Denisa Załęckiego, pojawi się Denis Labryga. Słowem, witamy w świecie freak fightów - pisał o nietypowym formacie walk na Clout MMA 3 Antoni Patrum ze Sport.pl.

Jeśli to Labryga będzie rywalem Natana Marconia, zasady tego pojedynku przekroczą kolejną granicę przyzwoitości. - Będziemy siedzieć na krześle przy stole i jedną ręką będziemy się trzymali drążka, a drugą będziemy się na******ć. Widzę to w jedną stronę. Jedna bomba i Natan idzie do spania - zdradził Denis Labryga, który leczy kontuzję kolana.

