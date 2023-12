Żona polityka PiS skradła show przed Clout MMA. Totalne zaskoczenie [WIDEO]

Jeszcze kilka miesięcy temu mało kto spodziewałby się, że Marianna Schreiber zdecyduje się na udział w Clout MMA. 31-latka zarzekała się, że nie wejdzie do świata freak fightów, ale ostatecznie zmieniła zdanie i już w piątek 29 grudnia zawalczy z Moniką Laskowską. - Każdy z nas jest trochę hipokrytą. Nie ma ludzi, którzy nie zmieniają zdania - tak tłumaczyła nagłą decyzję o wejściu do oktagonu. Mimo wszystko żona polityka PiS-u Łukasza Schreibera zaczęła czuć się coraz swobodniej w świecie sportów walki, co udowodniła w środowy wieczór.

Marianna Schreiber nadała sobie nowy przydomek. Marcin Najman "zdetronizowany"

Tego dnia odbyła się kolejna konferencja przed Clout MMA 3 Santa Clout. Klasycznie obie zawodniczki podkręcały atmosferę i pokazywały coraz większą niechęć do siebie. Co chwila wymieniały się uszczypliwościami i złośliwymi uwagami. Już na początku eventu doszło do Face to Face, podczas którego rywalki niebezpiecznie zbliżyły się głowami. Obyło się jednak bez interwencji ochrony.

Schreiber chciała udowodnić wyższość nad rywalką i zdecydowała się na dość zaskakujący ruch. Przygotowała performance, podczas którego koronowała się na "królową freak fightów" Jeden z prowadzących konferencję założył nawet żonie polityka PiS-u na głowę koronę, by oficjalnie przypieczętować tytuł.

Schreiber bardzo szybko pochwaliła się tym wydarzeniem w mediach społecznościowych. "Ta data zostanie każdemu w pamięci. To 27 grudnia - dzień Królowej Marianny. To dzięki Wam czuję się KRÓLOWĄ" - pisała zawodniczka na X (dawniej Twitter). Zamieściła też krótki filmik z koronacji. To kolejny pseudonim, z jakim Schreiber wystąpi w Clout MMA. Wcześniej sami kibice nadali jej przydomek "Hipokrytki" - z takim też zostanie wyczytana na gali.

Dymy na konferencji przed Clout MMA 3. Ochrona w akcji

Pod koniec konferencji ponownie doszło do Face to Face i tym razem do akcji musieli wkroczyć ochroniarze. Zrobiło się niezwykle nerwowo. Najpierw to Laskowska delikatnie odepchnęła Schreiber, ale rywalka nie była jej dłużna i po chwili obie panie złapały się za ramiona. Laskowska posłała nawet front kick w kierunku przeciwniczki, ale finalnie nie zraniła rywalki.

Na sam koniec żona polityka zaprezentowała jeszcze ciosy, którymi zamierza pokonać Laskowską. Pokazała je jednak na manekinie, co wyśmiała sama przeciwniczka. O tym, która z nich ostatecznie będzie górą, przekonamy się już w piątek.

Starcie Schreiber z Laskowską elektryzuje kibiców freak fightów, choć nie będzie to jedyna walka, na którą z niecierpliwością czekają fani. Na tej samej gali dojdzie do kilku innych głośnych pojedynków, m.in. Tomasza Hajty z Jakubem Wawrzyniakiem, Marcina Najmana z Adrianem Ciosem czy Zbigniewa Bartmana z Błażejem Augustynem.